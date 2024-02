Uniswap : pourquoi le token UNI est-il en hausse de 40 % sur la semaine ?

Le cours du token UNI, emblématique de l'exchange décentralisé (DEX) Uniswap, connaît une hausse spectaculaire après une période d'accalmie de près de 2 ans, atteignant plus de 11 dollars. Qu'est-ce qui a provoqué une hausse aussi soudaine de l'UNI ?

Le token du DEX Uniswap revient sur le devant de la scène

Après presque 2 années d'endormissement, le cours du token UNI s'est brusquement réveillé au point de dépasser les 11 dollars. Effectivement, après sa chute au mois de mai 2022 (lors de la chute de Terra) sous les 6 dollars, le token de l'exchange décentralisé Uniswap n'avait connu jusque là que très peu de rebonds.

Évolution du cours du token UNI sur les 12 derniers mois

Avec plus de 5 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) lors de l'écriture de ces lignes, Uniswap est de loin le DEX le plus important, cumulant plus du double de liquidités de son principal rival dans cette section de marché, à savoir Curve.

Créé en 2018, Uniswap est un protocole natif de la blockchain Ethereum qui permet d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, et qui assure aujourd'hui une présence sur 13 blockchains, dont des layer 2 et des réseaux compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Pour en savoir davantage au sujet de cet incontournable protocole de la finance décentralisée (DeFi), nous vous invitons à lire notre fiche dédiée à Uniswap.

Depuis sa création, Uniswap a traité plus de 1 800 milliards de dollars de volume. Et pourtant, son token, le UNI, avait jusqu'ici peiné à suivre le marché dans sa hausse. Dès lors, qu'est-ce qui a provoqué ce soudain regain de vigueur ?

Pourquoi le cours du token UNI a-t-il subitement grimpé ?

La raison à cette hausse s'explique en réalité simplement : une proposition de gouvernance pour le DEX a été soumise par Erin Koen, responsable de l'Uniswap Foundation, dans l'optique de récompenser les investisseurs ayant placé leurs tokens UNI au staking.

« Cette proposition vise à revigorer et à renforcer le système de gouvernance d'Uniswap en encourageant une délégation active, engagée et réfléchie. Plus précisément, nous proposons d'améliorer le protocole afin que son mécanisme de frais récompense les détenteurs de jetons UNI qui ont délégué et mis en jeu leurs jetons. » Extrait de la proposition de gouvernance

Précisons qu'au moment où nous rédigeons cet article, la proposition en question n'en est qu'au stade d'évaluation informelle de l'état général de la communauté. C'est-à-dire qu'elle doit encore être soumise à un vote préliminaire, lequel précédera à un vote final des détenteurs de tokens UNI.

Selon la proposition, moins de 10 % des tokens UNI actuellement en circulation sont actuellement utilisés dans le processus de gouvernance du projet. Et puisque c'est précisément le staking qui permet de voter, l'idée serait d'inciter les détenteurs de tokens UNI à déléguer leurs tokens afin d'optimiser la croissance du projet via son système de gouvernance.

Cette nouveauté, si elle venait à être acceptée par l'organisation autonome décentralisée (DAO) du projet, prendrait vie à travers 2 nouveaux smart contracts chargés de calculer puis redistribuer les frais récoltés par Uniswap aux utilisateurs ayant staké leurs tokens sur la base d'un calcul établi au prorata.

Source : TradingView

