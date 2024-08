Zora et Uniswap s’associent pour créer un marché secondaire de NFT

Tant layer 2 que plateforme de tokens non fongibles, Zora s’est associée à Uniswap (UNI) pour tenter d’optimiser le marché secondaire des NFT. En effet, les équipes du protocole ont dévoilé, la semaine dernière, une nouveauté pour vendre des NFT une fois leur période de mint dépassée, tout en continuant de reverser des royalties aux créateurs.

Si les marchés secondaires de NFT sont déjà monnaie courante, la course aux frais de transactions met justement en évidence le problème de versement de ces royalties, un point que tente de régler Zora :

L’un des obstacles structurels à la valeur et à l’expérience des collectionneurs a été l’existence de marchés secondaires hors chaîne. Ces marchés ont entraîné une fragmentation et une faible liquidité, ainsi qu’un abandon complet des royalties des créateurs. Comme ils sont hors chaîne, il est également assez difficile de créer une expérience simple avec eux en tant que plateforme, ce qui les freine encore davantage. En réalité, le marché secondaire actuel équivaut plus ou moins à l’absence de marché secondaire.