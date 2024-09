Uniswap (UNI) va payer 175 000 dollars d’amende à la CFTC — Quels sont les faits reprochés ?

Mercredi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec Uniswap Labs, dans le cadre d’allégations d’une violation de l’article 4 du Commodity Exchange Act (CEA).

En effet, pour une période allant au moins de mars 2021 à septembre 2023, l’exchange décentralisé (DEX) est accusé d’avoir permis le trading à effet de levier aux États-Unis pour « un nombre limité de tokens », dont le BTC et l’ETH, considérés comme des matières premières par la CFTC.

Afin de ne pas aller jusqu’au procès, Uniswap Labs a proposé à la CFTC un règlement à l’amiable, ce que l’agence fédérale a accepté :

« En prévision de l’ouverture d’une procédure administrative, le défendeur a soumis une offre de règlement, que la Commission a décidé d’accepter. Sans admettre ni nier aucune des constatations ou conclusions ci-incluses, le défendeur consent à l’inscription de la présente ordonnance instituant une procédure conformément à l’article 6 (c) et (d) de la Commodity Exchange Act, rendant des constatations et imposant des sanctions correctives, et reconnaît la signification de la présente ordonnance. »