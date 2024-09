Les ETF Bitcoin spot américains connaissent leur plus grosse sortie de capitaux depuis le mois de mai

Ce mardi, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré une 5e journée de baisse consécutive et la plus importante sortie de capitaux depuis le mois de mai.

Les ETF Bitcoin spot américains enregistrent la plus importante sortie de capitaux depuis le mois de mai

Ce mardi a connu la plus haute sortie de capitaux depuis le mois de mai pour les ETF Bitcoin spot aux États-Unis. En effet, avec 288 millions de dollars de sorties nettes, presque tous les ETF américains ont enregistré des sorties de capitaux.

Le plus important de ces ETF, l'IBIT de BlackRock avec 20,7 milliards d'actifs sous gestion, a enregistré un résultat nul pour cette journée. C'est également le cas pour l'ETF « BTC » de Grayscale, le BTCW de Wisdom Tree et le DEFI d'Hashdex.

Le FBTC de Fidelity a enregistré le plus gros outflow de la journée avec 162 millions de dollars de sorties nettes. Le GBTC de Grayscale a quant à lui enregistré 50 millions de dollars d'outflow.

Les ETF ARKB et BITB ont respectivement enregistré 34 et 25 millions de dollars de sorties nettes. Les 4 ETF restants ont enregistré, à eux tous, plus de 16 millions de dollars de sorties nettes.

Sorties nettes de ce mardi sur les ETF BTC spot aux États-Unis

5e journée consécutive de sorties nettes sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Ce mardi n'a pas seulement connu la plus haute sortie nette depuis le mois de mai mais également la 5e journée consécutive d'outflows pour les ETF Bitcoin spot aux États-Unis. C'est une situation inédite depuis 2 mois.

Au total, ce sont donc 767 millions de dollars de sorties nettes à être enregistrées au cours de ces 5 dernières journées de négociation.

Volumes quotidiens sur les ETF BTC spot aux États-Unis

Le prix du BTC a subi une baisse de 4 % au cours des dernières 24 heures, il est actuellement autour de 56 500 dollars à l'écriture de ces lignes.

Bien que le lancement des ETF Ethereum spot aux États-Unis avait suscité un engouement palpable dans la communauté crypto, ils peinent aujourd'hui à trouver une adoption similaire aux ETF Bitcoin spot.

Ce mardi, les ETF Ether spot aux États-Unis ont enregistré la plus haute sortie de capitaux depuis le début du mois d'août.

L'ETHE de Grayscale, le plus important ETF sur l'Ether avec 4,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a enregistré 52 millions de dollars de sorties nettes.

Le FETH de Fidelity a pour sa part enregistré une entrée nette de 5 millions de dollars. Aucun des autres ETF n'a connu d'entrées ou de sorties nettes pendant la journée de négociation de mardi.

Le prix de l'Ether a subi une chute de 4 % au cours des dernières 24 heures, il se situe actuellement autour des 2 400 dollars.

Source : SoSoValue

