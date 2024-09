Surfin' Bitcoin 2024 : Tout ce que vous avez manqué à la plus grande conférence Bitcoin de France

Surfin' Bitcoin 2024, la plus grande conférence Bitcoin de France, a transformé Biarritz en épicentre de discussions autour du BTC. Pendant 3 jours, experts et passionnés ont débattu des avancées technologiques, des régulations et de l'adoption mondiale du Bitcoin. Voici ce qu'il faut en retenir.