En 2024, les Banques centrales réalisent leurs plus gros achats d'or en plus de 10 ans

En 2024, les Banques centrales battent des records d'achats d'or, témoignant une intensification de la dédollarisation. En diversifiant leurs réserves, elles se protègent contre les risques économiques, ouvrant également la voie à Bitcoin, qui pourrait s'imposer comme un nouvel actif de refuge face aux incertitudes sur l'avenir du dollar.

Plus d'or dans les réserves des Banques centrales du monde

Depuis plusieurs années, de nombreux gouvernements encouragent la dédollarisation de leur économie, cherchant à réduire leur dépendance aux États-Unis et à la politique de la Réserve fédérale (FED). Parmi eux figurent des puissances émergentes influentes telles que l'Inde, la Russie, la Chine et l'Arabie Saoudite.

Depuis le début de l'année 2022, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les risques d'invasion de Taïwan par la Chine et les récentes tensions entre Israël et l'Iran, un climat de doute s'est installé sur les marchés mondiaux, poussant les investisseurs vers la plus ancienne valeur refuge : l'or.

🌍 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que la dédollarisation ? Comprendre ce phénomène que les États-Unis redoutent

Au 1er semestre 2024, les Banques centrales mondiales ont réalisé d'importants achats d'or, marquant un record au cours des 10 dernières années.

Demande des Banques centrales en or depuis 2014

Selon une étude de The Kobeissi Letter, au début de l'année 2024, les Banques centrales mondiales ont acheté 483 tonnes d'or, soit une augmentation de 5 % par rapport au précédent record de 2023.

Depuis 2022, la dynamique a changé : les Banques centrales achètent désormais plus de 1 000 tonnes d'or par an, contre environ 600 tonnes au dernier pic de 2018.

Récemment, la Banque nationale de Pologne a fortement augmenté ses achats d'or, visant à ce que cet actif représente 20 % de ses réserves, contre 14,7 % actuellement. Au 2e trimestre 2024, la Pologne a acquis 19 tonnes d'or, portant ses réserves à 377,4 tonnes, se plaçant ainsi aux côtés de l'Inde parmi les plus grands acheteurs d'or des Banques centrales.

Ce que signifient ces achats d'or pour Bitcoin et les cryptomonnaies

Kim Dotcom, un entrepreneur connu sur le réseau X, a récemment affirmé que l'introduction imminente d'un stablecoin adossé à l'or par les pays des BRICS provoquerait une chute brutale du commerce en USD, poussant les Banques centrales à abandonner le dollar et déplaçant d'importants capitaux des États-Unis vers d'autres nations d'ici 2030.

Bien que cela semble être une bonne nouvelle pour l'adoption des cryptomonnaies, si ces stablecoins voyaient le jour ils ne seraient pas nécessairement lancés sur les blockchains publiques comme Ethereum ou Solana, mais pourraient simplement être gérés par les Banques centrales et commerciales, à l'image des monnaies fiduciaires.

📰 À lire également dans l'actualité : Pouvoir d'achat : 37 % des Français envisagent de demander un acompte sur salaire à la rentrée

Toutefois, la dépréciation du dollar pourrait également susciter un intérêt accru pour Bitcoin, tant chez les acteurs des pays émergents que chez ceux des pays occidentaux et étatsuniens, face à la perte du statut de refuge du dollar.

Le BTC s'affirme déjà comme une alternative pour de nombreuses populations à travers le monde. Le développement de ses outils et la possible augmentation de son prix à l'avenir pourraient le propulser sur le devant de la scène, faisant de Bitcoin l'alternative naturelle face à la fin de l'hégémonie du dollar.

Sources : The Kobeissi Letter, EuroNews

