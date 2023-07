Musique, Web3 et NFT : Snoop Dogg et a16z participent à une levée de fonds de 20 millions de dollars pour Sound

Sound, une plateforme musicale basée sur la technologie blockchain, a clôturé avec succès une levée de fonds de 20 millions de dollars. La plateforme vise à révolutionner l'industrie musicale en permettant aux artistes de vendre leurs productions sous forme de tokens non fongibles (NFT). Le projet a attiré l'attention de personnalités telles que les musiciens Snoop Dogg et 21 Savage, qui ont tous deux participé aux financements.

Sound lève 20 millions de dollars

Le Web3 comme solution pour les artistes ? C'est le pari de David Greenstein, PDG et cofondateur de Sound.xyz, une plateforme musicale qui vise à rémunérer les artistes musicaux en leur permettant de vendre leurs productions sous forme de token non fongible (NFT).

La plateforme musicale on-chain, qui espère dénicher « le prochain Drake ou la prochaine Billie Eilish », avait suscité l'intérêt du rappeur 21 Savage et du fonds spécialisé dans les cryptomonnaies a16z en 2021, qui avaient tous deux participé à une première levée de fonds qui avait dépassé les 5 millions de dollars.

Aujourd'hui, Sound a clôturé un tour de table de série A avec un apport de capital de 20 millions de dollars en présence du rappeur Snoop Dogg (qui a déjà publié quelques morceaux sur la plateforme), de Ryan Tedder (du groupe OneRepublic) et de a16z, qui a donc souhaité participer pour une seconde fois.

Selon son communiqué, Sound a permis de générer 5,5 millions de dollars pour un groupe d'artistes triés sur le volet l'année dernière, soit pour sa première année de lancement. Désormais, la plateforme est ouverte à tous les artistes qui souhaitent s'ouvrir au Web3 de façon originale et innovante.

« Les fonds nous permettront de développer notre équipe et de poursuivre notre mission : faire de Sound la maison de la découverte musicale sur le Web et les téléphones portables. »

👉 Sur le même sujet - Comment le Web3 et les NFTs enrichissent-ils l’expérience de la musique live ?

Changement de paradigme pour l'industrie musicale ?

À la croisée de Spotify et iTunes, Sound propose aux artistes qui le souhaitent de payer une somme modique pour ajouter leur musique sur la plateforme. Une fois les morceaux en ligne, ces derniers deviennent disponibles au streaming et une partie d'entre eux, déterminée par l'artiste, est également rendue disponible à l'achat sous forme de NFT. Ce modèle novateur permet ainsi aux auditeurs de Sound de rémunérer les artistes de manière plus équilibrée et plus juste.

Effectivement, comme le souligne David Greenstein, les artistes ne sont que maigrement récompensés par les plateformes de streaming, même les plus connues. Selon lui, le modèle de tarification actuellement appliqué à cette industrie ne permet qu'à 0,1 % des artistes de vivre pleinement de leurs créations.

« Sound renverse ce modèle. Nous encourageons les artistes, et non les plateformes ou les labels, à fixer le prix de leur musique et à la vendre directement à leurs fans. Ils sont payés instantanément et peuvent voir leurs plus grands supporters sur chaque morceau. Il s'agit de la plus grande avancée dans le domaine de la musique depuis le streaming. »

Sound cite comme exemple le rappeur indépendant Reo Cragun, qui a généré plus de 120 000 dollars grâce à ses productions partagées sur Sound, ce qui lui a également permis de se bâtir une petite communauté de 500 collectionneurs.

Depuis le mois de juin dernier, Sound propose ses services à travers Optimism, une solution de seconde couche pour la blockchain Ethereum (ETH), elle aussi disponible pour la communauté de la plateforme de streaming Web3.

👉 Pour approfondir - Musique et Web3 : Comment les NFTs rapprochent-ils les artistes de leurs fans ?

Source : Communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.