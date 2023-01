Comment le Web3 et les NFTs enrichissent-ils l’expérience de la musique live ?

Au-delà des festivals ou des concerts organisés dans le metaverse, le Web3 et les NFTs offrent de nouveaux outils aux artistes, aux labels, aux salles et aux organisateurs de soirées pour rendre les expériences live encore plus mémorables. Ce n’est que le début de l’aventure, mais certains usages intéressants apparaissent déjà. Décryptage avec trois spécialistes qui baignent dans la musique et la technologie blockchain.

Le metaverse, une nouvelle scène pour les musiciens

Lorsqu’on évoque les relations entre musique live et Web3, on pense généralement aux concerts organisés dans le metaverse.

En novembre 2022 par exemple, le Decentraland Metaverse Music Festival a rassemblé plus de 150 artistes, dont des poids lourds de l’industrie comme Björk, Ozzy Osbourne, Soulja Boy, Motörhead, Dillon Francis ou Megadeth. Pas besoin de casque de réalité virtuelle, ni de billet, il suffisait de se connecter sur Decentraland à l’aide d’un portefeuille numérique pour accéder au festival.

Don't worry. We won't say anything about your VIP experience the last weekend in @decentraland... 😳😏 You choose to share this #DCLMVMF22 Backstage RECAP with your friends to show em how's partying in the metaverse 🍾🎶 pic.twitter.com/8B3jSp8NKr — Polygonal Mind (@polygonalmind) November 15, 2022

Vous en conviendrez, ça ne vaut pas la fosse d’un vrai concert et ses effluves de sueur. Seul face à un écran d’ordinateur, la fête apparaît forcément moins folle. Mais rassurez-vous, ces performances virtuelles ne remplaceront jamais les concerts physiques. Considérez-les plutôt comme de nouveaux outils permettant aux musiciens d’offrir à leurs fans des expériences inédites, à la fois ludiques et immersives.

Flavien Defraire, créateur du blog musique et Web3 Le Son Dopamine et community manager de la Blockchain Game Alliance, est persuadé que ces nouveaux territoires musicaux valent le détour :

« Cela permet de rapprocher les univers de la musique et des jeux vidéo, qui ne font plus qu’un en termes de divertissement, mais en aucun cas cela ne remplace une expérience physique. Ce sont deux choses différentes et complémentaires. Pour la musique en virtuel, on attend quelque chose d’unique, de l’émerveillement avec un effet “waouh”. Pour un événement physique, on recherche plus le contact humain, le lien direct avec l’artiste. Je pense personnellement que certaines personnes ont besoin des deux. »

Les concerts virtuels comme complément du réel

Aujourd’hui, une poignée de musiciens génère des revenus en se produisant dans le metaverse, mais cela reste marginal. Pour l’industrie musicale, les technologies Web3 permettent surtout l’émergence d’une nouvelle forme d’expression, de communication avec les fans. En s’appuyant sur des éléments de « gaming » et des effets visuels impressionnants, les performances musicales données dans le metaverse offrent aux spectateurs des expériences originales impossibles à reproduire dans le monde réel.

L’intérêt n’est pas de remplacer les concerts en présentiel, mais de proposer quelque chose de différent accessible dans le monde entier. Pour les personnes habitant dans des zones reculées, qui n’ont pas l’occasion d’assister à des concerts en physique, ça permet de vivre une expérience plus captivante qu’une simple retransmission en direct. Il ne faut pas oublier que nous n’en sommes qu’aux prémices de cette révolution technologique. De nombreux usages restent à peaufiner, à inventer.

Parmi les musiciens explorateurs du Web3, on retrouve un vétéran de la musique toujours à la pointe de l’innovation : Jean-Michel Jarre.

En octobre 2022, il a donné une série de concerts privés un peu particuliers au Palais Brongniart. Il se produisait simultanément dans le monde réel et dans le metaverse, dans une cité imaginaire baptisée Oxyville. Les participants étaient équipés d’un casque de réalité virtuelle pour une expérience ultra-immersive avec du son à 360°. Un dispositif bluffant, dont il espère faire profiter le grand public dès 2023 et qui représente une aubaine pour tous ceux qui ne pourront jamais assister à l’une de ses inoubliables performances live.

Pour accompagner l'album, @jeanmicheljarre a créé un monde, "Oxyville", dans son métavers musical : "J'avais envie de revenir à la matière sonore, et de réserver la partie visuelle au métavers. Avec une dimension sociale et poétique dont on ne parle pas assez"#le7930inter pic.twitter.com/fZcYl9iGXy — France Inter (@franceinter) November 3, 2022

Perrine Guyomard, responsable Business Développement & Innovation chez Warner Music France, faisait partie des invités du show de Jean-Michel Jarre au Palais Brongniart. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience sensorielle étonnante :

« Pendant le concert, on se promenait dans Oxyville, et pour chaque morceau on accédait à un nouvel univers. C’était surprenant, car on était tous réunis dans la même salle avec nos casques VR sur la tête. Je pouvais entendre les gens qui se baladaient autour de mon avatar, alors qu’ils étaient en réalité situés à l’autre bout de la pièce. Quand on passe le pas de la réalité virtuelle, la promesse est toute autre, et cela devient de plus en plus intéressant avec l’amélioration des technologies. On va voir arriver la VR haptique, où l’on peut utiliser ses mains. J’attends aussi beaucoup de la réalité mixte qui permettra de renforcer les émotions, les effets visuels, sans occulter le monde réel et le public. Chez Warner Music France, nous sommes convaincus que ces usages sont intéressants et nous les soutenons. »​

La billetterie NFT a de l’avenir

Au-delà des concerts en eux-mêmes, les technologies Web3 sont déjà adoptées par de nombreux acteurs gravitant dans l’univers de la musique live. Parmi les utilisations les plus convaincantes, on voit apparaître des billets de concert sous forme de tokens non fongibles (NFTs) avec plusieurs avantages à la clé.

Les NFTs sont taillés pour aider à mieux encadrer tout ce qui touche à la vente des billets de concerts. Ils assurent une sécurité et une traçabilité sans faille en s'appuyant sur la technologie blockchain. Leur utilisation permettrait donc d’éviter les fraudes dans les ventes de gré à gré en affichant de manière transparente une preuve de l’authenticité des billets. En théorie, pour éviter la spéculation sur le marché noir, on pourrait même bloquer leur prix en ne permettant la revente qu’à la valeur faciale jusqu’au concert.

Le leader mondial de la billetterie en ligne Ticketmaster est déjà engagé dans cette révolution. Il n’émet pas encore de billets sous forme de NFTs, mais il a fait un premier pas dans cette direction. Depuis quelque temps, il propose aux organisateurs d’événements live d’émettre des NFTs avant, pendant et après les concerts ou spectacles, accessibles uniquement aux détenteurs de billets.

On touche là à un autre atout des NFTs pour enrichir l’expérience des fans de musique live. Ils permettent de créer un canal de communication direct entre l’artiste et sa communauté. C’est un moyen de récompenser les fans les plus investis, en leur offrant des récompenses gratuites ou des avantages sur présentation du NFT faisant foi de leur participation au concert. Cela crée un sentiment d’appartenance à un club de fans privilégiés, qui sont les seuls à pouvoir prétendre à ces récompenses.

Perrine Guyomard entrevoit une multitude d’opportunités offertes par ces technologies :

« Il n’y a pas plus engagées que les personnes qui se rendent à des concerts, donc c’est exactement l’audience qu’on va vouloir rapprocher de l’artiste. On va leur permettre d’assister aux balances, de rencontrer leur idole, de participer à un after show. Et puis avec ce NFT, ils vont pouvoir attester qu’ils étaient bien présents au concert, un peu comme à l’époque avec les places de concert que l’on collait sur le frigo. C’est super parce que ça réunit dans un seul véhicule une foule d’usages qui existaient déjà. »

Le secteur de la musique live apprend à apprivoiser le Web3

Sous l’impulsion de la technologie blockchain, notre façon de vivre la musique live sera amenée à évoluer. On va passer d’une foule de spectateurs passifs à des communautés plus restreintes, mais plus impliquées dans les concerts de leurs musiciens préférés. Il est donc naturel que les fans soient récompensés à la hauteur de leur engagement.

Dans cette logique, on a vu émerger en 2022 le concept de « Party-to-Earn », où les clubbeurs sont récompensés lorsqu’ils font la fête. L’un des projets les plus avancés en la matière, Klubcoin, a noué des partenariats avec des clubs célèbres et des acteurs incontournables de la scène électronique (Amnesia Ibiza, Bootshaus, Caprices Festival, DJ Mag, Festicket, Pacha Barcelona…). Les fêtards qui utilisent la cryptomonnaie Klubcoin auprès de ces acteurs bénéficient de nombreux avantages : cashback en cryptomonnaies pour les paiements en Klubcoins, accès à des événements dans le monde réel ou dans le metaverse, participation à des expériences uniques, rencontres avec des DJs, droit de priorité pour des airdrops de NFTs, etc.

We’ve joined Klubcoin, the first cryptocurrency for all clubbers, festival goers and electronic music fans. Join our the community and earn cash back and rewards by just doing what we all love: partying! 🎉 Telegram group: enlace a teletram

+Info: https://t.co/Nj4CuoQ5Ju pic.twitter.com/d3wc8gbG8X — Amnesia Ibiza (@Amnesia_Ibiza) December 2, 2022

Kevin Primicerio, PDG et cofondateur de la marketplace de NFTs musicaux Pianity, insiste sur cette propension à mieux identifier et récompenser les fans plus fervents sans qu’ils aient à divulguer leurs données personnelles :

« La finalité, c’est que le portefeuille numérique du fan soit représentatif de son engagement auprès de l’artiste. Ça passe à la fois par les NFTs qu’il achète, mais aussi par ceux obtenus lors des concerts auxquels il assiste. Pour moi, on pourrait comparer les NFTs à des “cookies” du monde réel : en échange de ma participation à un événement, et du fait que je donne l’adresse publique de mon “wallet”, on m’offre un NFT qui a de la valeur. Cela va permettre de me donner des avantages à droite à gauche et d’entretenir une relation dans le temps. Le portefeuille de l’utilisateur va devenir une sorte de méta-carte de fidélité utilisable dans plein d’endroits différents. »

Vous l’aurez compris, comme la plupart des secteurs, l'industrie de la musique live est en train d’apprivoiser les technologies Web3 pour améliorer l’expérience des amateurs de concerts, de festivals et autres soirées en club.

Dans ce secteur encore en phase d’expérimentation, de nouveaux concepts et de nouvelles idées émergent sans cesse. Certaines paraissent farfelues, mais qui sait ? Peut-être que dans un futur pas si lointain, il sera tout à fait banal d’assister dans le metaverse au concert d’un groupe d’anonymes qui se cachent derrière leurs avatars en NFT. On dit bien peut-être !

