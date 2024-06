Pixelverse lève 5,5 millions de dollars pour financer l’expansion mondiale du « gaming Web3 »

Le jeu vidéo « Tap-to-Earn » Pixelverse a déclaré dans un communiqué de presse avoir levé 5,5 millions de dollars pour financer l’émergence du Web3. La plateforme, qui a su se positionner très tôt comme un leader dans l’industrie du gaming Web3, vient ainsi renforcer son offre. Explorons ses ambitions pour le futur.

Pixelverse : quand le Web3 rencontre le monde du gaming

Pixelverse regroupe un écosystème de jeux basés sur l’application Telegram, permettant ainsi aux possibilités infinies de la blockchain, de s’exprimer librement. Le secteur du gaming est en train de vivre une renaissance grâce à l’émergence du Web3, comme en témoignent les 15 millions d’utilisateurs qui ont afflué dans l’écosystème dès le premier mois, sans oublier les 5 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement.

Au sein de cette révolution, Pixelverse ambitionne de se positionner comme un futur leader en rendant accessible le monde du Web3 au grand public. Effectivement, l’entreprise souhaite mettre sur pied la première plateforme à faire passer 100 millions de joueurs du Web2 vers le Web3. Pour se rendre attractive, la société mise sur l’attrait de véritables récompenses en distribuant des cryptomonnaies aux joueurs les plus investis.

👉 S’inscrire dans la dynamique du Web3 - Comment travailler dans le Web3, la blockchain et la crypto ?

La clôture de ce cycle de financement nous permettra d'étendre notre stratégie d'adoption tout en continuant notre voyage pour devenir un leader du jeu et du divertissement de premier plan, non seulement dans l'espace web3, mais aussi dans le monde entier. Kori Leon, directeur de Pixelverse et ancien membre de l'équipe de cotation de Binance

Cette stratégie semble fonctionner, puisqu'un récent cycle de financement a permis à Pixelverse de lever pas moins de 5,5 millions de dollars auprès de grands investisseurs comme Delphi Ventures, Merit Circle et Mechanism Capital. Bitscale Capital, Ghaf Capital ou encore Big Brain Holdings.

LiquidX et Foresight Ventures ont également participé aux côtés d'investisseurs de premier plan, dont Sébastien Borget, fondateur de The Sandbox, Luca Netz, Dingaling, DCF GOD, Grail et James Kwon.

The Sandbox Plongez dans le Metaverse ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Une levée de fonds à la hauteur des ambitions de la plateforme

Aujourd’hui, près de 10 millions de batailles sont menées quotidiennement sur Pixelverse au sein de l’application Telegram, aussi appelée PixelTap. Mais les ambitions de la plateforme ne s’arrêtent pas là : son royaume devrait s’étendre sur navigateur afin d’englober un univers rempli de jeux multiples et de récits immersifs. L’entreprise indique dans le communiqué que les détails à ce sujet devraient suivre prochainement.

👉 Dans l’actualité du gaming Web3- Arbitrum (ARB) : la DAO débloque 215 millions de dollars pour développer le gaming

Je n'ai jamais vu, depuis que je suis chez Binance, une entreprise avec des mesures d'adoption aussi fortes dans un laps de temps aussi court. Pixelverse change vraiment la donne pour l'adoption du web3. Kori Leon

Pixelverse a été l’un des pionniers du « Tap-to-Earn », un principe qui récompense l’engagement régulier des utilisateurs des mini-applications du Web3. Ce faisant, l’entreprise a su se positionner à l’intersection de la GameFi et du SocialFi, lui permettant de décrocher le surnom de « the NotCoin of gaming ».

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Communiqué de presse ; plus d’informations

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.