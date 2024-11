L'année 2025 sera l'année du gaming - Lancement de la « table ronde » Cryptoast dédiée aux jeux Web3

La table ronde gaming, nouvelle émission proposée par Cryptoast, sera lancée le 12 novembre 2024 avec des invités bien connus dans l'écosystème gaming Web3 francophone. Nous aborderons divers sujets qui devraient trouver écho au sein de la communauté des joueurs !

Une nouvelle ère pour les passionnés de jeux vidéo

Il fut un temps où les jeux vidéo n'étaient que des environnements restreints au combat entre un humain et une machine. Les développeurs travaillaient alors sur des programmes comportementaux que nous appelions « intelligence artificielle ».

Nous vous parlons du temps où, pour rester au courant de l'actualité des jeux vidéo, il fallait acquérir chez le buraliste les « GEN4 » ou « Joystick », magazines qui proposaient souvent une disquette ou un CD avec des démos.

🏆 Comment gagner de la crypto en jouant aux Play-to-Earn ?

À cette époque, nous étions bien loin d'imaginer qu'un jour nous pourrions librement jouer contre d'autres joueurs depuis le canapé de notre salon, ou même que nous pourrions devenir pleinement propriétaires de nos équipements en jeu.

Tout comme le monde qui nous entoure, les jeux vidéo évoluent. La blockchain, les IA génératives, la réalité virtuelle ou augmentée… toutes ces technologies auront fondamentalement un impact sur l'industrie vidéoludique.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pourquoi une table ronde gaming ?

Chez Cryptoast, nous sommes des passionnés et spécialistes du Web3. Nous partageons nos connaissances et l'actualité du secteur afin d'œuvrer à la démocratisation des cryptoactifs et de l'industrie qui se construit tout autour. Le gaming est un secteur dans lequel le Web3, bien que contesté et contestable pour de nombreuses raisons, pourrait apporter des bénéfices significatifs, notamment :

Propriété réelle des actifs numériques ;

Interopérabilité entre les jeux ;

Valorisation de l'expérience et du temps de jeu ;

Transparence, sécurité et lutte contre la triche ;

Plus grande implication des joueurs via la gouvernance.

Aujourd'hui, de nombreux observateurs de l'industrie du jeu traditionnel contestent la qualité des jeux crypto, accusant le caractère spéculatif et la monétisation de ces jeux qui ont les plus grandes difficultés à pérenniser leur économie tout en trouvant un modèle sain et viable qui pourrait conduire à une adoption massive. Objectivement, ils ont raison.

🕹️ Qu'est-ce que la GameFi ? À la croisée du gaming et de la blockchain

Le Web3 sera-t-il un levier dans cette quête de l'amélioration continue ?

Venez en discuter avec nous et nos invités dès mardi 12 novembre à 17h00 pour la première de cette nouvelle aventure !

👉 Chaîne YouTube de Cryptoast : https://www.youtube.com/@Cryptoast

👉 Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/cryptoasttv?lang=fr

La table ronde crypto gaming est un rendez-vous d'experts dont le rôle est de vous informer, de produire des analyses et des débats objectifs sur l'industrie du gaming Web3 et son évolution. Comme vous, nous sommes passionnés, et comme vous, nous souhaitons que les jeux vidéo grandissent et deviennent meilleurs demain qu'ils ne le sont aujourd'hui.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

A quel genre d'émission doit-on s'attendre ?

La table ronde gaming sera organisée une fois par mois (le 2e mardi de chaque mois) en live sur Twitch, YouTube et Twitter pour une durée estimée de 1h30. Durant cette émission, 4 intervenants échangeront sur divers sujets autour des jeux crypto dans une ambiance chaleureuse.

Les débats s'organiseront autour de 4 grandes parties :

Revue de marché : Revue du marché crypto et des tendances en cours avec un focus sur les tokens/projets gaming ; Les chroniques : Chaque intervenant abordera un sujet qu'il voulait partager avec vous ; La « question de la mort » : Question qui ouvre délibérément un débat sur des sujets vidéoludiques (Exemple : Et si Star Citizen ou Dofus devenaient des jeux Web3 ?) ; Questions/réponses : Échanges avec le chat, les prochains rendez-vous, les plannings à suivre, le tour des play-to-airdrop à suivre, etc.

🔥 Comment acheter de la crypto facilement ?

Les invités

Nos intervenants sont des membres connus et reconnus de l'écosystème gaming Web3 francophone.

Nous espérons que vous serez, comme nous, ravis de les retrouver tous ensemble pour échanger autour des différents sujets que nous pourrons vous proposer.

YoanGJ : J’ai toujours été passionné de gaming et quand j’ai compris ce que la blockchain pouvait apporter à ce secteur que j’aime tant, j’ai lancé ma propre chaîne YouTube spécialisée dans le gaming Web3 que je tiens depuis 3 ans maintenant, mettant de côté ma carrière de développeur.

Monsieurabbit : Dorian, ancien libraire & policier, également ancien gros joueur de carte Yu-Gi-Oh!, Dofus & TFT, 1re chaine YouTube française d'actualité quotidienne sur les NFT & les jeux blockchain depuis 3 ans.

Jeux Crypto FR : Gamer Web2 devenu gamer Web3, je suis un créateur de contenu francophone explorant les intersections entre le gaming et les technologies décentralisées.

Rendez-vous ce soir pour la première de notre nouvelle table ronde gaming :

👉 Chaîne YouTube de Cryptoast : https://www.youtube.com/@Cryptoast

👉 Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/cryptoasttv?lang=fr

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.