The Machines Arena lance sa 2e saison de Play-to-Airdrop : Rejoignez notre stream pour y participer

Le gaming Web3 est en quête de jeux dont le potentiel d'adoption permettrait à ce secteur de se révéler aux yeux du grand public. Jusqu'à présent, il était rare de découvrir de réelles qualités de gameplay au sein de cette industrie, mais peu à peu, les choses évoluent. The Machines Arena fait partie d'une nouvelle vague de jeux qui pourrait changer l'ordre établi, et ce jeu s'apprête d'ailleurs à distribuer un airdrop.

Qu'est-ce que The Machines Arena ?

The Machines Arena est un jeu de combat multijoueur Web3 free-to-play qui rappelle sous de nombreux aspects le style MOBA, dont les plus célèbres représentants sont DOTA et League of Legends.

Les joueurs y incarnent des héros aux capacités uniques qui s'affrontent dans des arènes. Les personnages du jeu ont été créés en respectant la « sainte trinité », vous trouverez ainsi une palette de héros répartis en 3 catégories : tank, soigneur et DPS.

🕹️ Qu'est-ce que la GameFi ? À la croisée du gaming et de la blockchain

Capture d'écran d'une phase de jeu dans The Machines Arena

The Machines Arena est toutefois très différent des grands noms que nous venons de citer, les modes de jeu qui ont été développés sont proches de ceux des jeux qui se jouent traditionnellement en 1re ou 3e personne.

L'idée d'adapter des modes éprouvés dans des jeux d'un style différent dans un MOBA est intéressante, en particulier à une époque où la référence en matière de jeux compétitifs est League of Legends, surtout avec l'appui du Web3.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les modes de jeu proposés dans The Machines Arena

The Machines Arena dispose actuellement d'un mode PvE (joueur contre environnement) et de 2 modes PvP (joueur contre joueur). Les affrontements joueur contre joueur bénéficient d'un matchmaking adapté au niveau de chacun, avec les traditionnels modes « classé » et « rapide ».

L'éditeur précise, comme souvent, que de nouveaux contenus seront ajoutés au fil du temps, par exemple avec de nouvelles cartes, le mode « Skirmish », qui n'est autre qu'un match à mort par équipe, ou encore « l'Ultimate League ». Cette ligue ultime permettra aux joueurs de personnaliser leurs personnages comme dans un RPG, afin de créer le combattant de leurs rêves avant d'affronter leurs adversaires.

Détonation

Dans ce mode de jeu, les 2 équipes sont réparties en 2 camps : attaquants et défenseurs. L'objectif de l'équipe des attaquants est simple : saisir le détonateur et le placer sur l'un des deux sites de détonation situés de chaque côté de la carte. Une fois ce dernier placé, ils doivent le défendre jusqu'à ce qu'il explose.

Certains y verront sans doute un concept très proche de celui de Counter-Strike. Vous ne vous y trompez pas, c'est exactement l'idée de ce mode de jeu.

🎯 Petite astuce : le point A est toujours le plus éloigné du camp des attaquants. Il est donc préférable de poser la première bombe sur ce point, car c'est le plus difficile à atteindre.

Exemple de carte proposée pour le mode détonation

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Escorte

Dans le mode Escorte de The Machines Arena, 2 équipes s'affrontent pour pousser un chariot dans la base de l'équipe adverse. Les rails du chariot sont divisés en 3 zones : une pour chaque équipe et une zone neutre.

Les équipes gagnent en poussant le chariot dans la zone de l'équipe ennemie avant la fin du temps imparti. Si le chariot est encore dans la zone neutre lorsque le temps est écoulé, le mode prolongation commencera, et les limites de chaque camp se resserreront jusqu'à ce que le chariot sorte de la zone neutre.

Une fois de plus, nous avons ici un concept proche d'un jeu existant : Overwatch.

Exemple de carte proposée pour le mode Escorte

🔥 Découvrez comment acheter de la crypto facilement avec notre guide

The Machines Arena est disponible sur l'Epic Games Store. Si vous ne disposez pas de compte, vous pourrez en créer un rapidement, sans restriction, avant de lancer gratuitement le téléchargement du jeu. Pour vous aider à débuter, voici une brève description de chaque héros et notre avis sur leurs capacités.

Les tanks disponibles dans The Machines Arena

Riot : équipé d'une épée et d'un bouclier, il est le tank par excellence. Capable d'attirer ses adversaires à lui ou de les charger avec son ultimate, il est un membre indispensable de l'équipe dans le mode Escorte ;

: équipé d'une épée et d'un bouclier, il est le tank par excellence. Capable d'attirer ses adversaires à lui ou de les charger avec son ultimate, il est un membre indispensable de l'équipe dans le mode Escorte ; Pyro : une pyromancienne très explosive, capable de se soigner tout en brûlant ses adversaires. Elle est le tank agressif du trio, pouvant foncer dans l'équipe ennemie pour maximiser son impact sur la partie ;

: une pyromancienne très explosive, capable de se soigner tout en brûlant ses adversaires. Elle est le tank agressif du trio, pouvant foncer dans l'équipe ennemie pour maximiser son impact sur la partie ; Daye : probablement le tank le moins amusant actuellement, il dispose d'un mur pour contrôler les zones et de bons dégâts à distance. Il reste néanmoins le plus faible du trio.

Portrait de Riot, l'un des tanks de The Machines Arena

Les supports

Tesla : elle est la meilleure soigneuse du jeu, et de loin. Vous voudrez jouer avec Tesla ou l'avoir dans votre équipe si votre objectif est de gagner. Chacun de ses sorts peut soigner vos alliés, et son ultimate est capable de restaurer l'intégralité des points de vie de toute votre équipe. Rien que ça ;

: elle est la meilleure soigneuse du jeu, et de loin. Vous voudrez jouer avec Tesla ou l'avoir dans votre équipe si votre objectif est de gagner. Chacun de ses sorts peut soigner vos alliés, et son ultimate est capable de restaurer l'intégralité des points de vie de toute votre équipe. Rien que ça ; Ozymandias : ses capacités de soin sont faibles, bien au contraire de ses poisons, qui sont une vraie plaie en mode Détonation. Un personnage sous-coté ;

: ses capacités de soin sont faibles, bien au contraire de ses poisons, qui sont une vraie plaie en mode Détonation. Un personnage sous-coté ; Devol : l'ingénieur expert en tourelles et zones de soin de la bande. Ce n'est pas le meilleur support : ses dégâts sont faibles et sa capacité de soin trop lente. Ne le jouez pas, sauf si des quêtes sont disponibles pour ce personnage.

Portrait de Tesla, l'une des soigneuses de The Machines Arena

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les DPS

Bravo Zulu : Zulu est un excellent personnage pour démarrer l'aventure The Machines Arena. Il possède d'excellents dégâts et un ultimate dévastateur. Son point faible : sa mobilité ;

: Zulu est un excellent personnage pour démarrer l'aventure The Machines Arena. Il possède d'excellents dégâts et un ultimate dévastateur. Son point faible : sa mobilité ; Noble : très versatile, ce magicien est capable d'infliger de très gros dégâts tout en ayant une grande mobilité et un sort de contrôle monocible ;

: très versatile, ce magicien est capable d'infliger de très gros dégâts tout en ayant une grande mobilité et un sort de contrôle monocible ; Nightcore : le personnage avec le plus haut niveau de skill cap du jeu. C'est un assassin aussi rapide et puissant que fragile. Seuls les meilleurs joueurs parviendront à manier ce personnage avec habileté.

Voici un extrait d'une partie de The Machine Arena :

The Machines Arena est un excellent jeu qui apporte quelque chose de nouveau, aussi bien dans l'écosystème Web3 que parmi les jeux non-Web3. Le potentiel du jeu est remarquable, car non seulement il propose une expérience innovante, mais il offre également une profondeur de gameplay qui répond aux exigences des joueurs les plus expérimentés.

Si vous décidez de vous lancer dès maintenant dans l'aventure, vous aurez probablement l'opportunité de participer à la 2e saison du Play-to-Airdrop de The Machines Arena. Lors de cette nouvelle phase, 22 millions de tokens TMA seront distribués aux 6 000 meilleurs joueurs du classement.

🏆 Comment gagner des cryptomonnaies en jouant avec les Play-to-Earn ?

La distribution des récompenses est répartie selon les 5 tranches suivantes :

Tranche 1 (Joueurs classés 1-600) : 45 % de la supply

(Joueurs classés 1-600) : Tranche 2 (Joueurs classés 601-1500) : 25 %

(Joueurs classés 601-1500) : Tranche 3 (Joueurs classés 1501-3000) : 15 %

(Joueurs classés 1501-3000) : Tranche 4 (Joueurs classés 3001-4500) : 10 %

(Joueurs classés 3001-4500) : Tranche 5 (Joueurs classés 4501-6000) : 5 %

Pour tenter d'être éligible à l'airdrop de The Machines Arena, il vous faudra cependant jouer un minimum de 20 parties. Chaque partie étant rapide (environ 10 minutes), 3 heures de jeu devraient suffire pour vous qualifier et recevoir une allocation en tokens.

En effet, lors de la première saison, bien qu'il ait été difficile d'atteindre les meilleurs paliers de récompense, le premier palier était, quant à lui, très accessible.

Alors, venez participer avec nous à ce Play-to-Airdrop dès vendredi, en direct sur la chaîne Twitch de Cryptoast ou sur notre chaîne YouTube ! Et abonnez-vous pour ne pas louper nos futurs streams 🔔

🪂 Retrouvez notre sélection des airdrops à ne pas louper

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.