Gaimin, la plateforme de gaming novatrice qui récompense ses utilisateurs grâce au Web3

Gaimin propose une solution innovante qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en partageant la puissance de calcul de leur carte graphique via une plateforme basée sur la blockchain. En parallèle, Gaimin offre une solution novatrice pour jouer à des jeux vidéo AAA tout en étant récompensé pour cela, le tout structuré autour de la blockchain, des NFT et du Web3. Découvrez cet acteur du narratif DePIN.

La plateforme Gaimin est née d'un constat simple : à l'ère des nouvelles technologies, qui se traduit par une numérisation exponentielle de notre société, la quantité de données informatiques générées explose.

Cela s'explique principalement par 2 facteurs : d'une part, les sources telles que les médias sociaux, les appareils connectés à l'Internet des objets (IoT), les capteurs, les transactions en ligne, etc., produisent une quantité énorme de données chaque jour.

D'autre part, les applications et les tâches informatiques deviennent de plus en plus complexes. Des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), la modélisation et la simulation nécessitent des ressources de calcul considérables pour fonctionner efficacement.

Bien que la puissance de calcul des composants électroniques s'accroisse chaque année, ces derniers ne parviennent pas à suivre la cadence à laquelle les besoins augmentent. « La ressource la plus précieuse au monde n'est plus le pétrole, mais les données. C'est pourquoi la capacité de traitement des données est en passe de devenir l'une des marchandises les plus précieuses au monde, » déclarait à ce sujet The Economist.

Mais des solutions existent, et c'est précisément à cet effet que Gaimin a vu le jour. La plateforme s'emploie à résoudre les problématiques que nous venons de citer de manière astucieuse en faisant appel à la puissance de calcul des cartes graphiques (GPU). Un procédé encore novateur, qui évolue sous le nom DePIN.

Naturellement, ces cartes disposent chacune d'une puissance qui leur est propre : certaines sont tout à fait basiques et ne peuvent subvenir qu'aux besoins primaires, tandis que d'autres sont optimisées pour le gaming ou pour la modélisation, par exemple.

Les cartes graphiques conçues pour le gaming sont particulièrement puissantes, ces dernières étant structurées pour traiter d'immenses quantités de données et répéter des opérations similaires à très grande vitesse. Selon des calculs réalisés par Gaimin, la communauté des joueurs sur ordinateur représente environ 500 milliards de dollars de puissance de calcul en équivalent matériel.

Cette ressource de puissance de calcul représente aujourd’hui la plus grande réserve non utilisée de puissance de traitement distribuée dans le monde. Et Gaimin a décidé de permettre aux joueurs d'être récompensés en déléguant la puissance matérielle de leur GPU grâce à la blockchain et au Web3. Découvrons cela ensemble.

Comment les cartes graphiques pourraient-elles subvenir aux besoins de la production de données, vous direz-vous ? La solution de Gaimin repose sur sa plateforme éponyme, d'ores et déjà fonctionnelle et disponible gratuitement au téléchargement sur PC.

Concrètement, Gaimin verse des récompenses sous la forme de cryptomonnaies à ses utilisateurs lorsque ces derniers ont le launcher dédié activé en arrière-plan. Une fois le launcher Gaimin lancé, celui-ci va analyser l'ordinateur de l'utilisateur afin de déterminer quels sont le processeur et la carte graphique utilisés. En fonction de cela, Gaimin s'adapte au matériel utilisé et vient utiliser une partie de la puissance de calcul de ce dernier à la manière du cloud computing.

La capacité de Gaimin à monétiser les ressources informatiques de ses utilisateurs par leur contribution passive à gaimin.cloud et à reverser jusqu'à 90 % des récompenses à ses joueurs garantit que Gaimin aura non seulement un grand nombre d'utilisateurs… mais aussi un grand nombre d'utilisateurs disposant d'un pouvoir d'achat continu, ce qui est extraordinairement puissant. Gaimin

Cette option est tout à fait optionnelle et est personnalisable par l'utilisateur. Ainsi, Gaimin propose une solution indolore permettant de toucher des récompenses en allouant une puissance de calcul inutilisée par un ordinateur.

À titre informatif, la puissance de calcul générée par les GPU des utilisateurs de Gaimin est réutilisée afin de permettre des calculs nécessaires aux besoins de l'intelligence artificielle (IA), de rendus 3D, de logiciels ou même de blockchains : une solution novatrice baptisée gaimin.cloud.

À ce jour, Gaimin puise dans plus de 300 000 cartes graphiques, ce qui la place en leader de son secteur, loin devant des concurrents comme Render Network par exemple.

Mais ce n'est pas tout : via un outil intégré à son launcher, Gaimin propose une solution « Watch and Earn » permettant de toucher des récompenses en regardant des streams hébergés sur la plateforme Twitch.

Une expérience de jeu unique

Naturellement, dans la mesure où vous allouez une partie de la puissance de calcul de votre GPU, Gaimin vous récompense pour cela. Ces récompenses en cryptomonnaies peuvent être utilisées directement depuis le launcher de Gaimin pour acheter une sélection de jeux vidéo ou du contenu in-game.

La technologie unique de Gaimin vous permet de jouer à de nombreux jeux vidéo AAA, parmi lesquels Grand Theft Auto V, Minecraft, Apex ou encore Rust. L'expérience Gaimin n'en étant encore qu'à ses débuts, sa bibliothèque de jeux est constamment mise à jour avec l’ajout de nouveaux titres.

Certains de ces contenus en jeu sont même disponibles sous la forme de tokens non fongibles (NFT), garantie d'une propriété totale pour l'utilisateur.

Pleinement ancrée dans l'écosystème du jeu vidéo, Gaimin possède sa propre équipe d'e-sport, Gaimin Gladiators. Cette dernière lui permet de s'illustrer dans un écosystème en plein essor, et donc de gagner de la visibilité, de la crédibilité et une exposition de marque.

À l'heure actuelle, le gaming constitue le plus gros marché sur la verticale du divertissement, avec plus de 3 milliards de joueurs tout autour du monde. La croissance de l'e-sport quant à elle est de 33 % par an, ce qui vient s'inscrire dans cette tendance.

En 2023, Gaimin a conclu un partenariat avec la BNB Chain afin de propulser le gaming blockchain au niveau supérieur. Il s'agissait là du tout premier partenariat lancé par le géant du Web3 dans le cadre de l'e-sport.

Nous le disions, la puissance de calcul générée par gaimin.cloud peut être utilisée pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle (IA), de rendus 3D, de logiciels, mais aussi de blockchains. Côté blockchain, la solution de Gaimin permet de construire des layer 2 pensés pour le gaming sur la BNB Chain, lesquels sont nativement hautement scalables grâce à la technologie de Movement Labs.

À la croisée du Web3, de la blockchain et du gaming, Gaimin propose un environnement répondant à de nombreuses problématiques rencontrées par les joueurs et même par les jeux en eux-mêmes :

Évolutivité et latence : les plateformes de jeu actuelles sont entravées par des problèmes de vitesse et d'expansion limitées, les rendant inadéquates pour répondre à l'augmentation du nombre de joueurs dans le Web3 ;

: les plateformes de jeu actuelles sont entravées par des problèmes de vitesse et d'expansion limitées, les rendant inadéquates pour répondre à l'augmentation du nombre de joueurs dans le Web3 ; Coûts opérationnels : Les coûts de développement sont gonflés en raison du manque de soutien adéquat pour la construction de plateformes et de chaînes de jeux ;

: Les coûts de développement sont gonflés en raison du manque de soutien adéquat pour la construction de plateformes et de chaînes de jeux ; Écosystèmes fragmentés : L'absence d'interopérabilité entre les plateformes de jeu entraîne une fragmentation des environnements de jeu ;

: L'absence d'interopérabilité entre les plateformes de jeu entraîne une fragmentation des environnements de jeu ; Monétisation des jeux : Les jeux traditionnels ne parviennent pas à récompenser efficacement l'engagement des joueurs et limitent les échanges d'actifs in-game ;

Barrière d'entrée élevée : La complexité liée à la création de portefeuilles crypto et à la navigation dans les jeux crée des obstacles significatifs pour les utilisateurs et les développeurs de jeux Web3 ;

: La complexité liée à la création de portefeuilles crypto et à la navigation dans les jeux crée des obstacles significatifs pour les utilisateurs et les développeurs de jeux Web3 ; Temps de latence élevé dans les environnements multijoueurs : Les fournisseurs de serveurs de jeux multijoueurs actuels ne parviennent pas à proposer des solutions offrant une faible latence.

Grâce à l'opBNB Stack et à la technologie de Movements Labs, Gaimin est à même de proposer l'une des solutions les plus scalables du marché, théoriquement capable de traiter jusqu’à 160 000 transactions par seconde. Les développeurs peuvent par ailleurs bâtir simplement sur l'environnement Gaimin grâce à un kit de développement logiciel (SDK) adapté et simplifié.

De surcroît, le réseau natif de Gaimin (opBNB) étant compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), l'interopérabilité avec les autres écosystèmes est maximale. Concernant l'expérience des joueurs, ces derniers peuvent profiter du meilleur du Web3 grâce à l'intégration d'un portefeuille Venly directement dans le launcher.

Et, encore une fois grâce à l'opBNB, les transactions ont un coût quasiment nul avoisinant 0,001 dollar. Il est possible de se connecter à d'autres wallets tels que Phantom, et à d'autres blockchains tels que Polygon ou Hedera.

Le secteur du jeu vidéo est en constante expansion et se retrouve désormais confronté à des problématiques de taille. Cela, Gaimin l'a bien compris et la société vient directement apporter une solution innovante aux joueurs et aux développeurs en se basant sur la technologie novatrice de la blockchain.

Les joueurs de jeux vidéo étant la plupart du temps les premiers à se familiariser avec les nouvelles technologies, nombre d'entre eux ont d'ores et déjà adopté les cryptomonnaies, les places de marché numériques, ou les NFT.

Une fois que les joueurs auront fait l'expérience des avantages du jeu Web3, tels que la véritable propriété des actifs in-game et des économies de jeu plus transparentes, ils seront plus susceptibles de partager leurs expériences avec d'autres et de les encourager à participer.

Avec sa plateforme de jeu Web3 unique et son launcher, Gaimin a toutes les cartes en main pour devenir un leader du secteur des DePIN.

