Fusionist : un écosystème gaming autonome qui repose sur sa propre blockchain

Découvrez Fusionist, un écosystème de gaming Web3 proposant différents modes de jeux avec une qualité visuelle et de gameplay reconnue par la presse japonaise. Dans un univers futuriste où la loi du plus fort règne, bâtissez votre camp et combattez d'autres joueurs avec vos Mechs, des robots de combat aux capacités uniques. Un nouvelle bêta démarre ce 22 novembre, on vous explique tout dans cet article.

Fusionist, un riche écosystème de gaming façon Web3

Le gaming blockchain serait-il enfin en mesure de rivaliser avec les jeux vidéo plus classiques ? Fusionist relève en tout cas le pari avec son écosystème autonome basé sur 3 types de gameplay différents, le tout avec des graphismes dynamiques et variés ainsi que sa propre blockchain.

Pour cela, Fusionist s'appuie sur 3 jeux vidéo distincts :

Colonize : il s'agit d'un jeu de simulation et de construction, où l'extraction de matériaux sera nécessaire pour s'étendre et pour survivre. Grâce aux différentes ressources présentes sur les planètes, les joueurs devront user de stratégie pour se bâtir un réel empire technologique et industriel afin de concevoir des « Mechs », des robots de combat permettant de mener des batailles pour étendre leur territoire ;

: il s'agit d'un jeu de simulation et de construction, où l'extraction de matériaux sera nécessaire pour s'étendre et pour survivre. Grâce aux différentes ressources présentes sur les planètes, les joueurs devront user de stratégie pour se bâtir un réel empire technologique et industriel afin de concevoir des « Mechs », des robots de combat permettant de mener des batailles pour étendre leur territoire ; Conquer : c'est le jeu de Fusionist basé sur un système de combat en tour par tour. Encore une fois, la stratégie sera absolument nécessaire pour espérer vaincre ses ennemis ;

: c'est le jeu de Fusionist basé sur un système de combat en tour par tour. Encore une fois, la stratégie sera absolument nécessaire pour espérer vaincre ses ennemis ; Unite : il s'agit là d'un jeu d'exploration, davantage axé sur la capture de territoires.

Quelque soit le jeu vidéo auquel vous pourriez être amené à jouer, sachez que pour chacun d'entre eux, Fusionist propose d'incarner un « Mech Commander », un robot de combat géant qui aura pour rôle d'étendre sa suprématie au sein de la galaxie, où se combattent des milliers de joueurs rivaux.

Ce vaste écosystème intègre un gameplay où les joueurs devront allier exploitation de ressources, construction de structures, développement technologique, fabrication de robots et de vaisseaux de combat afin de tirer leur épingle du jeu et sortir vainqueurs de toutes leurs batailles.

Fusionist est le produit d'une équipe de vétérans de l'univers du jeu vidéo, ses 3 créateurs bénéficiant chacun de plus d'une décennie d'expérience dans le milieu, notamment chez des studios renommés comme Moonton, The 9 ou encore Tencent. L'idée étant de créer un jeu vidéo de grande qualité tout en faisant usage de la technologie de la blockchain afin de créer une expérience sans pareil :

« À l'heure actuelle, aucun jeu de type "Play-to-Earn" n'atteint la qualité d'un véritable jeu AAA avec un gameplay simple mais addictif et des graphismes à la pointe de la technologie. Fusionist vise à changer cette situation en créant des jeux qui présentent un gameplay, des graphismes et un rythme conçus par des experts et adaptés à la compétition et au visionnage de l'Esport. » Extrait du blog Medium de Fusionist

L'aspect Web3 prend tout son intérêt chez Fusionist avec sa « Galactic Marketplace » (marché galactique), qui offre aux joueurs la possibilité d'échanger leurs matériaux récoltés contre des FPC, la monnaie virtuelle du jeu.

En parallèle, les Mechs et les planètes du jeu, c'est-à-dire les éléments centraux de Fusionist, sont tous 2 hébergés sur la blockchain Endurance sous la forme de tokens non fongibles (NFT), assurant la propriété immuable des joueurs sur ces derniers.

👉 Découvrez le riche écosystème de Fusionist dès maintenant

Un monde basé sur Endurance, une blockchain dédiée à Fusionist

Afin d'offrir une transparence totale, Fusionist repose sur son propre layer 2, qui répond au nom d'Endurance. Évolution décentralisée d'Alpha Prestige, une base de données chargée de redistribuer des récompenses à plus de 130 000 joueurs, Endurance stocke les faits d'armes des joueurs grâce à son système Bound On-Chain Achievement Token (BOAT), que nous détaillerons plus tard dans cet article.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, presque 9 millions de blocs ont été finalisés sur Endurance, pour presque 1,9 million d'adresses enregistrées et plus de 117 millions de transactions. Avec un délai de finalisation de bloc moyen de 3 secondes, Endurance promet une scalabilité totale pour accueillir les futurs joueurs de Fusionist.

C'est également grâce à Endurance que peut exister ACE, le token utilitaire de Fusionist. Enfin, Endurance n'a pas été créé seulement pour accueillir Fusionist, mais bel et bien pour l'ensemble des jeux à venir dans cet écosystème et même pour prendre en charge ceux de ses partenaires.

👉 Visionnez du gameplay de la 2e bêta de Fusionist :

Une économie axée autour de l'ACE, le token natif d'Endurance

Le token ACE permet aux joueurs de gagner des récompenses en fonction de leur activité sur la plateforme. À ce titre, ils ont la possibilité de claim des tokens ACE à intervalles réguliers après avoir effectué différentes activités au sein du jeu.

Actuellement, il est possible de gagner des tokens ACE de 6 façons différentes selon les créneaux suivants :

Ace Foundation (Gratuit) : Claim toutes les 24h ;

Ace Pump : Claim toutes les 12h ;

Fusion (coût : 500 Alpha Pts) : Claim toutes les 24h ;

Alpha Prestige (coût : NFT) : Claim toutes les 24h ;

Quartan Primes (coût : NFT) : Claim toutes les 24h ;

Bi-Mech (coût : NFT) : Claim toutes les 72h.



Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, les tokens ACE sont distribués aux joueurs via différentes pools de liquidités qui s'actualisent sur des périodes fixes de 24 heures. Ainsi, si l'une des pools venait à être vidée avant son actualisation, alors il ne sera plus possible pour les joueurs de récupérer des tokens ACE de cette façon. Ces derniers sont à récupérer sur la page dédiée d'Endurance.

Les tokenomics du token ACE seront publiées prochainement par Fusionist, mais sachez que la supply totale de ce dernier est fixée à 147 millions de tokens.

BOAT, les badges de récompenses on-chain de Fusionist

En parallèle de ses tokens ACE, Fusionist propose un système de récompenses reposant sur les BOAT, des badges de fidélité représentant les hauts faits des joueurs. Ces derniers sont répartis à travers les catégories Fidélité, Activité, Contribution, Social et Valeur Ajoutée.

Les tokens BOAT de Fusionist sont non transférables et non échangeables, leur obtention dépend donc entièrement des accomplissements des joueurs. Les BOAT offrent de nombreux avantages à leurs détenteurs, tels que l'accès à des exclusivités en jeu, des airdrops ou encore des gains accrus de tokens ACE.

Les BOAT peuvent être acquis par les joueurs via leurs tokens ACE une fois qu'ils ont effectué les tâches nécessaires. Ensuite, ils peuvent arborer fièrement leurs BOAT en signe de distinction et de renommée.

La nouvelle bêta de Fusionist démarre aujourd'hui, mercredi 22 novembre

Suite au succès de sa première bêta, qui s'était déroulée avec un nombre de joueurs réduit, Fusionist prévoit cette fois d'accueillir 3 000 personnes. À cette occasion, les différents modes de jeux de Fusionist profitent d'une refonte graphique, de nouvelles classes sont jouables avec bien sûr de nouveaux sorts, et bien d'autres nouveautés.

Pour cette bêta qui se déroule exclusivement en mode joueur contre joueur, 30 000 dollars de NFT et 30 000 tokens ACE sont à gagner par les participants.

🏆 Vous êtes streamer ou créateur de contenus ? Les publications et les lives mettant en avant le contenu jouable de Fusionist pourront générer jusqu'à 10 000 tokens ACE en récompense. Pour être éligible, partagez votre lien de stream sur le Discord de Fusionist, vous y trouverez un channel dédié.

Cette bêta prend place sur la plateforme Steam, après que 3 000 codes aient été distribués via le jeu Expedition 3.0 et diverses activités opérationnelles. Ne vous inquiétez pas cependant, Fusionist propose continuellement de nouvelles façons de prendre part à ses jeux. Pour obtenir l'une des clés permettant de participer aux prochaines bêtas, nous vous invitons à suivre Fusionist sur X pour ne pas louper cette opportunité.

En parallèle, le célèbre magazine japonais spécialisé dans les jeux vidéo Famitsu a attribué la note de 9/10 concernant le gameplay et la qualité visuelle de Fusionist, une exception dans le monde du gaming Web3. Effectivement, jusqu'à présent, l'univers du jeu vidéo a globalement eu du mal à concilier qualité graphique et blockchain.

Et cette qualité avait été présentie par Binance Labs et Fun Plus, qui ont mené un tour de financement initial à hauteur de 6,6 millions de dollars pour soutenir Fusionist. Plus récemment, Fusionist a clôturé 2 tours de table totalisant 5 millions de dollars afin de développer son écosystème.

Enfin, les équipes de Fusionist préparent de nouveaux produits pour la feuille de route de leurs jeux vidéo, notamment l'introduction de layer 2 et de portefeuilles entièrement dédiés à Endurance. De plus, Fusionist prévoit de développer de nouveaux jeux afin de compléter Endurance et cela sera réalisé en collaboration avec une entreprise sud-coréenne de développement de jeux vidéo.

👉 Suivez Fusionist sur X pour ne pas louper l'accès aux prochaines bêtas

