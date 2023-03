MetaMask et Unity : bientôt des fonctionnalités Web3 dans le gaming ?

Unity vient d'annoncer l'intégration de MetaMask et de 12 autres solutions liées au Web3 pour améliorer l'implémentation des technologies décentralisées au cœur du gaming. En conséquence, le wallet non custodial de ConsenSys incite les développeurs à utiliser son produit par le biais d'un nouveau programme dont la subvention peut atteindre les 100 000 dollars.

MetaMask sur Unity

Connue pour être l'une des plateformes les plus utilisées par les développeurs de jeux vidéo, Unity vient de créer sur son Asset Store une nouvelle catégorie dédiée aux technologies décentralisées. Les développeurs peuvent maintenant accéder à 13 kits de développements différents liés au Web3, dont celui de MetaMask.

Déployé par ConsenSys, ce logiciel gratuit permet aux concepteurs de jeux vidéo d'intégrer le wallet MetaMask à leurs créations. Ainsi, les futurs joueurs seront en mesure de se connecter avec leur portefeuille, d'échanger des items entre eux, mais aussi de posséder eux-mêmes leurs propres actifs en jeu.

« Achète simmplement, possède, et échange en jeu des actifs, des collectables et des monnaies »

Pour accroître sa présence dans le monde du gaming, ConsenSys vient d'annoncer le lancement d'un nouveau programme nommé Sidequest. Son objectif est de faire émerger de nouveaux jeux intégrant les technologies du Web3 telles que les tokens non fongibles (NFT) et l'authentification on-chain. Lors de cette expérience auront lieu des ateliers de travail collaboratif avec une subvention de 100 000 dollars à la clé.

Ce rapprochement entre MetaMask et Unity pourrait bouleverser l'univers du gaming en offrant à tous les développeurs des outils plus simples et rapides à intégrer dans leurs jeux. Et ConsenSys ne compte pas s'arrêter là : une collaboration est à venir entre son wallet numérique et le logiciel Unreal Engine.

Unity : un acteur engagé dans le Web3

MetaMask n'est pas la seule entité à avoir déployé son kit de développement sur Unity. Tezos, Solana et Aptos ont chacun délivré une solution gratuite à destination des développeurs.

Afin de rassurer ses utilisateurs, les 13 produits intégrés à Unity ont été vérifiés au préalable par la plateforme selon trois critères : l'existence d'un établissement avec une présence public, des produits résilients sur le long terme, ainsi que des actions permettant la réduction de l'impact environnemental des technologies employées.

Ce n'est pas la première fois qu'Unity s'illustre dans le monde du Web3. En effet, les métavers The Sandbox et Decentraland sont tous les deux issus des fonctionnalités offertes par la firme californienne.

Son nouvel engagement pour les technologies décentralisées est un moyen d'inciter les développeurs de jeux vidéo vers de nouvelles manières d'appréhender la détention des items en jeu, comme elle le souligne sur sa page web :

« Dans le contexte du développement des jeux vidéo, la décentralisation fait généralement référence à des modèles de propriété au sein du jeu. En pratique, il s'agit d'activer des mécanismes qui permettent aux joueurs de créer, de gagner ou d'obtenir des ressources dans le jeu qu'ils peuvent vendre ou échanger. Les smart contracts, les wallets, les tokens non fongibles (NFT) et les cryptomonnaies sont quelques exemples de technologies qui permettent la décentralisation dans le gaming. »

À l'image des succès français que sont les jeux Sorare et The Sandbox, tout porte à croire que nous nous dirigeons vers une nouvelle tendance dans le Web3 avec de nouveaux cas d'usage à l'avenir.

👉 Sorare : Quand le football part à la rencontre des NFT

Source : Business Wire

