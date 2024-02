SwissBorg lance sa thématique gaming permettant d'investir dans la GameFi facilement

Avec sa nouvelle thématique dédiée au gaming blockchain, la plateforme crypto SwissBorg rend l'investissement dans des projets GameFi simple et transparent. Comment ce panier de cryptomonnaies est-il composé ?

SwissBorg facilite l'investissement dans le gaming on-chain

La plateforme SwissBorg inaugure son nouvel outil d'investissement dédié aux jeux vidéo : la thématique Gaming.

Ce panier de cryptomonnaies permet d'investir dans une sélection de 10 à 15 projets GameFi en une seule opération, facilitant grandement l'accès à l'investissement dans cette nouvelle narrative de plus en plus populaire.

Grâce à la thématique Gaming de SwissBorg, exposer son patrimoine à l'univers des jeux sur blockchain devient plus simple, offrant un suivi automatique des tendances de marché sans effort pour l'investisseur.

En 2023, l'industrie des jeux vidéo a réuni 3,38 milliards de joueurs, générant un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de dollars. Ces statistiques illustrent la transformation du gaming en une activité bien au-delà d'un simple hobby, devenant même un véritable sport grâce au développement des compétitions et à l'élargissement de leur public.

Cependant, les entreprises à l'origine de ces jeux restent souvent opaques et centralisées, à l'image des GAFAM, collectant des données sans laisser de choix aux joueurs.

Le Web3, s'appuyant sur une infrastructure décentralisée et transparente, aspire à remédier à ces problématiques grâce à des concepts tels que le « Play to Own » et la GameFi, redonnant ainsi le contrôle et la valeur des outils numériques aux joueurs.

Des jeux basés sur le Web3, comme Axie Infinity, ont déjà démontré leur succès, tandis que d'autres projets en développement, tels que Shrapnel ou Cross The Ages, fédèrent déjà une vaste communauté.

Comment est composée la thématique gaming ?

La thématique Gaming de SwissBorg est un produit financier conçu pour refléter l'évolution de l'adoption de la blockchain dans le monde du jeu vidéo.

Élaboré en collaboration avec les experts de Xborg, une filiale de SwissBorg, cet outil vise à suivre les tendances du marché de la GameFi, assurant une composition toujours représentative des cryptomonnaies les plus pertinentes du secteur. Voici comment la thématique gaming est composée à son lancement :

Illuvium (ILV) à 12,5 % , un MMORPG sur le blockchain Ethereum où les joueurs explorent un monde extraterrestre, capturant et combattant avec des créatures en NFT ;

, un MMORPG sur le blockchain Ethereum où les joueurs explorent un monde extraterrestre, capturant et combattant avec des créatures en NFT ; StepN (GMT) à 10 % , une application récompensant les utilisateurs avec de la cryptomonnaie pour leurs activités physiques extérieures ;

, une application récompensant les utilisateurs avec de la cryptomonnaie pour leurs activités physiques extérieures ; Avalanche (AVAX) à 12,5 % , une blockchain qui participe activement au développement de jeux vidéo dans l'écosystème ;

, une blockchain qui participe activement au développement de jeux vidéo dans l'écosystème ; Immutable X (IMX) à 12,5 % , un layer 2 d'Ethereum dédié aux jeux sur la blockchain ;

, un layer 2 d'Ethereum dédié aux jeux sur la blockchain ; Beam (BEAM) à 12,5 % , un écosystème de jeux sur la blockchain communautaire fonctionnant comme un sous-réseau d'Avalanche ;

, un écosystème de jeux sur la blockchain communautaire fonctionnant comme un sous-réseau d'Avalanche ; Yield Guild Games (YGG) à 10 % , une communauté de jeux Web3 permettant aux joueurs de découvrir et progresser en groupe dans des jeux ;

, une communauté de jeux Web3 permettant aux joueurs de découvrir et progresser en groupe dans des jeux ; Treasure DAO (MAGIC) à 10 % , un écosystème de NFT basé sur Arbitrum, un layer 2 de la blockchain Ethereum ;

, un écosystème de NFT basé sur Arbitrum, un layer 2 de la blockchain Ethereum ; Xai Games (XAI) à 10 % , un layer 3 reposant sur Arbitrum conçu pour accueillir des jeux utilisés par des millions de joueurs ;

, un layer 3 reposant sur Arbitrum conçu pour accueillir des jeux utilisés par des millions de joueurs ; SwissBorg (BORG) à 10 %, le token de la plateforme d'échange à l'origine de cette sélection de cryptomonnaies.

La sélection et l'allocation des tokens composant la thématique Gaming de SwissBorg seront révisées tous les 90 jours. Ce nouveau panier de cryptomonnaies est disponible depuis aujourd'hui, le 20 février 2024.

Source : SwissBorg

