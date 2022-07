Ultra et SwissBorg s'unissent pour créer Agora (AGA), un nouveau hub pour la GameFi

La plateforme de gaming Ultra s'associe à SwissBorg pour créer Agora, une place tout-en-un conçue pour lier finance décentralisée (DeFi) et GameFi. Véritable écosystème à part entière, Agora propose un exchange décentralisé, un wallet cross-chain ainsi qu'un launchpad permettant de financer les projets de demain.

Cet article est écrit en partenariat avec Ultra (en savoir plus)

Agora (AGA), la nouvelle place pour la GameFi

« Une nouvelle ère pour la GameFi » : c'est avec ces mots qu'Ultra et SwissBorg ont annoncé leur nouveau projet axé sur le gaming.

Baptisée Agora (AGA), cette nouvelle plateforme se présente comme un pont entre les investisseurs de la finance décentralisée (DeFi) et les projets du gaming blockchain en proposant une multitude d'outils à travers l'investissement dans les cryptomonnaies.

Le projet prendra vie directement sur la blockchain Ultra, qui bénéficie d'une grande expérience grâce à ses divers partenariats d'envergure, notamment avec AMD, Ubisoft, Atari, The Sandbox (SAND) ou encore Elrond (EGLD).

Taillée pour accueillir un grand nombre de transactions, la blockchain Ultra est neutre en carbone et permet de réaliser plus de 12 000 transactions par seconde.

Le projet fonctionnera également avec le wallet Ultra, qui permet d'interagir avec l'ensemble de son écosystème et qui propose une fonctionnalité cross-chain pour une compatibilité maximale. Il s'agit d'un portefeuille incitatif qui récompense ses utilisateurs sur la base de leur activité sur Ultra à travers un système de gain de niveau permettant notamment d'obtenir des tokens non fongibles (NFTs) exclusifs.

De plus, Agora bénéficie du support et de l'accompagnement de l'exchange SwissBorg ainsi que de Xborg, sa nouvelle entité dédiée à l'esport et plus largement au gaming 3.0.

👉 Pour ne rien louper des nouveautés d'Agora, suivez leur compte Twitter

Un large éventail d'outils

Agora sera bâti autour de plusieurs piliers, notamment son exchange décentralisé (DEX) qui se développera autour des liquidités apportées par le secteur du gaming traditionnel. De plus, les joueurs pourront optimiser les rendements de leurs tokens non fongibles (NFTs) notamment grâce à un système de lending sans collateral.

Voué à accompagner les meilleurs projets GameFi de demain, Agora intégrera également un launchpad permettant à tout le monde d'investir dans ces derniers.

Enfin, grâce au wallet, les joueurs et les investisseurs bénéficieront d'une identité numérique unique afin de naviguer à travers l'écosystème d'Agora.

Pour David Hanson, le PDG d'Ultra, toutes les conditions sont réunies pour qu'Agora s'impose comme le carrefour GameFi de référence :

« Agora a pour objectif de devenir le golden standard de la GameFi en ouvrant diverses possibilités nouvelles et passionnantes dans l'espace. Grâce à la technologie blockchain d'Ultra, sans friction et prête pour le grand public, Ultra et SwissBorg permettront à l'équipe d'Agora d'ouvrir la voie en offrant aux joueurs une plus grande valeur ajoutée à leur expérience de jeu. »

👉 Pour en savoir plus, visitez le site d'Agora

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité