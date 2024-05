La blockchain Galactica s'associe à Zama pour transformer les identités Web3 grâce au chiffrement homomorphe

Galactica, la blockchain de layer 1 de SwissBorg, débute une collaboration avec Zama pour intégrer le chiffrement homomorphe (ou Fully Homomorphic Encryption) à son infrastructure d'identité Web3. Cette alliance marque le début d'une nouvelle ère pour les applications décentralisées (dApps) centrées sur les utilisateurs, offrant des identités privées et persistantes.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec SwissBorg (en savoir plus)

Galactica renforce les capacités de sa blockchain

La blockchain centrée sur l'utilisateur Galactica intègre les solutions de chiffrement homomorphe développées par l'entreprise Zama afin de se doter d'un large éventail de solutions Web3 préservant la vie privée.

Si cette notion ne vous est pas familière, sachez que le chiffrement homomorphe (ou Fully Homomorphic Encryption) est une technologie de cryptographie avancée qui permet de réaliser des calculs sur des données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer. Cela garantit que la confidentialité des données est préservée en permanence.

Cette technologie, combinée aux zk-SNARKs et au zkKYC, permet le partage sélectif de données, maintenant la confidentialité tout en assurant la conformité. De plus, les Guardian Nodes de la blockchain Galactica facilitent la vérification et l'intégration des données à travers les environnements on-chain, cross-chain et même off-chain.

En exploitant ces technologies avancées, Galactica offre à ses utilisateurs la possibilité de créer des identités privées persistantes et de construire des réputations « augmentées ». Ce nouveau paradigme permet aux applications décentralisées (DApps) déployées sur Galactica de s'adapter à la réputation de chaque utilisateur, basée sur les données que celui-ci choisit de partager.

Concrètement, pour Galactica, l'intégration à son écosystème du chiffrement homomorphe et d'autres technologies de préservation de la confidentialité ouvre la voie à une multitude de cas d'utilisation innovants, notamment :

La DeFi et la SocialFi augmentés par la réputation des utilisateurs (RADeFi ou Reputation-Augmented DeFi) ;

; La possibilité de créer des SoulDrops (c'est-à-dire des airdrops augmentés par la réputation) ;

La création de Launchpads dynamiques ;

La possibilité de fusionner des actifs de la finance traditionnelle (TradFi) dans la finance décentralisée ;

L'entraînement de données pour les grands modèles de langage (LLM) ;

Et bien plus encore.

Qu'apporte vraiment Galactica dans le paysage du Web3 ?

Galactica est une blockchain de layer 1 développée pour répondre aux défis de l'identité numérique et de la gestion des données dans l'écosystème Web3. Conçue pour offrir des identités Web3 persistantes, Galactica permet aux utilisateurs de créer une identité numérique unique, durable et sécurisée.

Elle utilise des technologies de pointe telles que le chiffrement homomorphique complet et les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP) pour garantir la confidentialité des données et leur conformité aux régulations.

L'objectif principal de Galactica est de permettre aux utilisateurs du Web3 de contrôler, monétiser et gérer leurs données personnelles de manière sécurisée et privée. Elle permet de combiner les données provenant des environnements Web2 et Web3, facilitant ainsi la création de réputations numériques fiables et augmentées.

En partenariat avec la plateforme SwissBorg, Galactica ambitionne de transformer le paysage des applications décentralisées (dApps) en offrant des solutions robustes pour l'identité et la gestion des données.

Si la blockchain Galactica vous intéresse, sachez que SwissBorg accueille le projet au sein de sa plateforme de placement de lancement Alpha. Dès le 30 mai, les utilisateurs de SwissBorg auront la possibilité de participer à cette levée de fonds communautaire avec des USDC.

