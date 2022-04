SwissBorg (CHSB) obtient son enregistrement PSAN auprès de l’AMF

Ce mardi, la plateforme d’échange et de stacking de cryptomonnaies SwissBorg a obtenu auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), son enregistrement comme prestataire de service sur actifs numériques (PSAN).

🇫🇷 With this news we feel your collective OUI! 💪🏽 #SwissBorg is now registered with the #AMF France’s financial markets authority as a #DASP or #PSAN (prestataire de services sur actifs numériques).

🇫🇷 #OuiAreSwissBorg pic.twitter.com/fGpeUZzWsk

