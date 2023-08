Régulation crypto : la France revoit les exigences PSAN pour se préparer à MiCA, de quoi parle-t-on exactement ?

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'énoncer de nouvelles dispositions à destination des entreprises évoluant dans le secteur des cryptomonnaies et désirant prétendre à l'enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

Ainsi, dès le 1er janvier 2024, les sociétés souhaitant s'enregistrer en tant que PSAN devront faire appliquer « les dispositions de l’agrément PSAN aux PSAN soumis à l’enregistrement renforcé, dans les différentes matières désormais couvertes par l’enregistrement PSAN renforcé », c'est-à-dire :

« Dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat, dispositif de gestion des conflits d’intérêts, informations claires, exactes et non trompeuses, politiques tarifaires publiques, dispositions spécifiques à la conservation (ségrégation des actifs clients vs. actifs propres), interdiction d’utiliser les actifs des clients sans leur consentement préalable exprès, convention signée avec les clients, système informatique résilient et sécurisé. »