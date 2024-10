Où trouver les milliards nécessaires à redresser le budget de l’État français ? Alors que le débat fait rage à l’Assemblée, qui discute du projet de loi de finances 2025, une proposition de Gérald Darmanin et Olivia Grégoire a filtré jusqu’à Bercy. Et si l’État vendait une partie de ses parts dans les sociétés cotées ?

L’État français pourrait céder des parts d’entreprises cotées en Bourse

« Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis, la FDJ ? » se sont demandés Gerald Darmanin et Olivia Grégoire, 2 ex-ministres du camp présidentiel. Leur idée, développée dans une tribune publiée hier, est de céder partiellement les parts de l’État dans des entreprises cotées, à hauteur de 10 %.

C’est une manne potentielle de plusieurs milliards de dollars, qui pourrait cependant affaiblir la position à long terme de l’État. Les dividendes reçus pour ces actions comptent en effet de manière non négligeable pour le budget de la France. Mais le ministre du Budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin, a laissé une porte ouverte à cette idée ce matin au micro de France Inter :

« Je ne me suis jamais opposé au débat des cessions de participations de l’État. »

Il s’agirait donc d’aller puiser dans les 180 milliards de dollars de participation, qui selon les ex-ministres ne servent plus à grand-chose : « [Ce sont] des participations dans lesquelles l’État lui-même ne comprend d’ailleurs plus vraiment ni son rôle ni sa mission ».

En réaction à ce positionnement, Laurent Saint-Martin se montre cependant prudent :

« Il faut toujours soupeser entre la cession de parts qui permet le remboursement de la dette […] et le manque à gagner par les dividendes que cela crée si vous cédez vos parts. »

Ni austérité, ni cadeaux fiscaux : l’impossible équilibre du gouvernement

Le budget 2025 de la France est actuellement à l’étude et cristallise les tensions. Avec d’un côté, la menace d’un 49.3 pourtant non souhaité par le Premier ministre et de l’autre, une motion de censure qui pourrait intervenir en réaction. Cette semaine, ce sont les budgets de l’État et de la Sécurité sociale qui sont examinés et ils sont déjà sources de vifs débats.

🌐 Pour aller plus loin – Flat Tax à 33 % évitée : la version modifiée du PLF 2025 a été rejetée en Commission des finances

Laurent Saint-Martin tente donc de jouer l’équilibre, entre 2 extrémités qu’il ne sera peut-être pas possible d’éviter :

« Ce budget n’est ni un matraquage fiscal ni austéritaire. C’est un budget d’équilibre qui n’est pas de nature à ralentir trop fortement [la croissance]. »

Cela passera-t-il par une réduction des positions de l’État dans Orange, Stellantis ou bien la FDJ ? Les jours à venir nous le dirons.

Source : France Inter

