Régulation des Stablecoins au Royaume-Uni : La Banque d'Angleterre aura son mot à dire

Suite à la promulgation de la loi sur les services et marchés financiers, visant notamment à réguler les cryptos, le Royaume-Uni avance sur la réglementation des stablecoins. Le Trésor britannique a publié un document de consultation détaillant une approche de coopération entre la Banque d'Angleterre et les autorités de régulation financière.

La Banque d'Angleterre régulera les stablecoins

Le 1er février 2023, le trésor de Sa Majesté (HM Treasury) a lancé une consultation sur le « futur régime de réglementation des services financiers pour les cryptoactifs ». L'objectif était de collecter les attentes des acteurs de l'industrie, des régulateurs et des investisseurs pour définir le cadre réglementaire le plus adapté possible.

Celle-ci aurait vu la participation d'acteurs majeurs tels que PayPal, Circle, Barclays et la filiale britannique de la banque HSBC. Le rapport de cette consultation a été publié mardi dernier, le 8 aout 2023 et nous donne plus d'informations sur le régime réglementaire qui encadrera les stablecoins.

Vraisemblablement, le gouvernement britannique envisage de confier à la Banque d'Angleterre la supervision des stablecoins, en collaboration avec l'Autorité de Conduite Financière (FCA). Voici un extrait du rapport :

« Les réactions ont été largement positives en ce qui concerne l'évaluation de l'évolution du risque systémique et le principe de réformer du périmètre d'activité de la Banque en matière de paiements. »

👉 France : l'AMF publie ses premières réflexions sur la finance décentralisée (DeFi)

Générez des intérêts sur vos crypto-monnaies avec Meria

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Une régulation en marche au Royaume-Uni

La régulation du marché des cryptomonnaies avance pas à pas au Royaume-Uni. À l'inverse de l'Europe, avec le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), les Britanniques ont plutôt cherché à étendre leur régime existant concernant les services et marchés financiers.

La loi Financial Services and Markets Bill, votée il y a quelques semaines par la Chambre des Lords et approuvée par la signature royale, incluait justement une intégration des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires.

Il était prévu qu'ils soient régis par les règles classiques concernant le paiement. Ainsi, il n'y a rien d'étonnant à ce que le trésor de Sa Majesté décide d'accorder les droits de régulation aux entités traditionnelles, dont la Banque d'Angleterre.

D'ailleurs, cette dernière a mené une vaste étude au sujet des stablecoins en 2022, concluant que ces jetons numériques adossées aux monnaies fiduciaires offraient une certaine efficacité dans les paiements. Néanmoins, elle a rappelé qu'il était important de préserver la stabilité du secteur financier du Royaume-Uni, ce qui sera désormais son rôle.

D'autres consultations devraient être menées dans les prochains mois pour apporter des amendements à cette loi Financial Services and Markets Bill et ainsi inclure de nouveaux pans de l'industrie des cryptomonnaies dans le cadre réglementaire britannique.

👉 Dans l'actualité - Royaume-Uni : La loi visant à réguler les cryptos approuvée par la Chambre des Lords

Tradez des actions ou des cryptos Le courtier qui rémunère les fonds non investis 💰

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Rapport HM Treasury

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.