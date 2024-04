Cryptomonnaies : Stripe s’ouvre aux paiements en stablecoin USDC

Au fil des ans, le géant des solutions de paiements Stripe s’est ouvert de plus en plus aux cryptomonnaies, bien que cela soit resté assez marginal jusque-là. Dès cet été, l’entreprise va franchir une étape supplémentaire, en permettant à ses utilisateurs d’accepter les paiements en USDC.

Au travers d’un post sur X, John Collison, l’un des cofondateurs de l’entreprise, a effectivement annoncé que la crypto était « de retour » :

Ainsi, l’intéressé a partagé une vidéo de démonstration réalisée à l’occasion d’un keynote, permettant d’illustrer l’expérience utilisateur du produit :

Crypto is back. @Stripe will start supporting global stablecoin payments this summer. Transactions instantly settle on-chain and automatically convert to fiat. Join the waitlist https://t.co/hws2OsU3Id and watch the demo (h/t @Solana) from Sessions. pic.twitter.com/zGKYW2FM6i

— John Collison (@collision) April 25, 2024