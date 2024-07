MiCA : La part des stablecoins conformes grandit et représente désormais 12 % du marché

Avec l'entrée en vigueur de la réglementation MiCA, les stablecoins conformes gagnent du terrain. Circle, 1er émetteur à se conformer, a vu les volumes de son USDC et de son EURC augmenter significativement.

Les stablecoins conformes à MiCA gagnent du terrain

La semaine passée, le 1er volet de la réglementation MiCA visant les émetteurs de stablecoins dans l'Union européenne a été partiellement mis en application. Cette réglementation vise à renforcer la protection des investisseurs et à renforcer la stabilité des stablecoins en imposant des règles de transparence et de sécurité aux émetteurs.

Bien que cette réglementation semble être bénéfique à long terme, elle complexifie grandement la tâche pour les petits acteurs du marché, et favorise les grandes entreprises déjà établies.

La semaine passée, Circle est devenu le 1er émetteur de stablecoins à se conformer à la nouvelle réglementation européenne MiCA. En plus d'annoncer que son USDC était conforme, Circle a également précisé que l'EURC, son stablecoin adossé à l'euro, l'était également.

Se conformer à MiCA représente une étape importante dans le développement des activités de Circle, qui devrait s'emparer d'une part de marché occupée par jusqu'alors occupée par Tether, l'émetteur du 1er stablecoin du marché, l'USDT.

💶 Retrouvez notre dossier sur la réglementation des stablecoins au sein de l'Union européenne

Ainsi, une récente analyse du marché des stablecoins menée par Kaiko Research révèle que les volumes en USDC ont fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur de MiCA. Les données montrent que l'EURC a atteint plus de 2 millions de dollars de volume journalier et plus de 6 milliards pour l'USDC.

Part de marché des stablecoins conformes à MiCA

Comme le montre le graphique ci-dessus, les volumes des stablecoins conformes à MiCA sont en nette hausse, passant de 4 % au mois de janvier 2024 à 12 % aujourd'hui.

De plus, le rapport de Kaiko Research révèle que plus de 90 % des volumes en USDC, le 2e stablecoin du marché avec une capitalisation de 33,4 milliards de dollars, sont effectués sur des plateformes d'échanges centralisées (CEX), contre moins de 10 % sur les plateformes d'échanges décentralisées (DEX).

Cette dernière statistique s'explique probablement par le fait que les utilisateurs européens des CEX n'ont désormais plus de choix, tandis que sur la blockchain, les utilisateurs de DEX préfèrent utiliser d'autres stablecoins, principalement l'USDT, qui a su garder la confiance de ses utilisateurs au cours du temps.

Où en est la régulation des stablecoins aux États-Unis ?

Quelques mois plus tôt, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, s'était montré critique envers les régulateurs européens et la loi MiCA. Il avait exprimé des inquiétudes quant aux exigences strictes de MiCA et avait déclaré que Tether ne prévoyait pas se conformer à cette réglementation, ce qui a entraîné le retrait de l'USDT des plateformes d'échange européennes.

Cependant, Tether semble déterminé à conserver sa place de leader en dehors de l'Europe en se conformant à la législation des États-Unis.

📰 À lire également dans l'actualité – L’Ethereum Foundation organise son premier « Attackathon » : un audit de sécurité géant de la blockchain

Au mois d'avril 2024, les sénatrices américaines Cynthia Lummis et Kirsten Gillibrand avaient proposé une loi pour réguler les stablecoins adossés au dollar et interdire les stablecoins algorithmiques comme le DAI. La législation exige notamment des réserves d'un dollar par stablecoin, la divulgation des réserves et les émetteurs gérant moins de 10 milliards de dollars doivent devenir des sociétés fiduciaires non dépositaires.

Source : Kaiko Research

