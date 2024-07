Lundi, l’Ethereum Foundation et Immunefi ont annoncé la tenue de leur premier Attackathon pour purger le code de la blockchain Ethereum (ETH) de ses éventuelles failles de sécurités. Ainsi, les hackers whitehat pourront être récompensés pour leur talent.

L'Ethereum Foundation lance un concours pour corriger les failles d'Ethereum (ETH)

Grâce à une collaboration entre l’Ethereum Foundation et Immunefi, l’équipe de recherche de l’Ethereum Protocol Security (EPS) a annoncé lundi la tenue de son tout premier Attackathon. Cet évènement se présente ainsi comme un concours de 4 semaines, au cours duquel l’objectif est de trouver des failles dans le code d’Ethereum (ETH), en échange de récompenses, afin de combler celles-ci :

Durant l’Attackathon, les chercheurs en sécurité rechercheront activement des vulnérabilités dans le code du protocole. Ils suivront des règles spécifiques définies pour la compétition, et seuls les rapports pertinents et conformes aux règles seront récompensés. Cette phase se concentre sur la résolution de problèmes en temps réel et sur l’application des connaissances acquises lors de la phase initiale.

La finalité d’un tel concours est donc d’améliorer la sécurité de la blockchain, et l’Ethereum Foundation entend d’ailleurs réitérer l’évènement à « chaque hard fork apportant des modifications au code de base ».

Immunefi, spécialiste dans la chasse à la prime et faisant le lien entre hackers whitehat et projets, apporte ainsi son soutien et produira d’ailleurs un rapport complet de toutes les failles qui pourront être trouvées. La plateforme héberge également une page de dons, depuis laquelle la communauté est invitée à sponsoriser l’évènement pour augmenter les récompenses qui seront proposées.

Au lancement de ce pool de récompenses, l’Ethereum Foundation y a alloué 500 000 dollars et espère porter cette trésorerie à 2 millions de dollars au moins. Lors de l’écriture de ces lignes, ce sont 164,56 ETH qui avaient été déposés dans ce pool et la page de dons sera clôturée au 1er août.

Source : Ethereum Foundation

