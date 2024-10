ETF Ethereum spot : 0 dollar de volume net pour la 2e journée de la semaine – Pourquoi ne séduisent-ils pas ?

Les ETF Ethereum spot continuent de décevoir, enregistrant un volume nul pour la 2e journée cette semaine. Alors que le lancement des ETF Bitcoin spot a connu un succès fulgurant, ceux basés sur Ethereum peinent à convaincre les investisseurs. Quels facteurs expliquent ce manque d'intérêt ?

L'Ether peine à séduire les investisseurs

Les ETF Bitcoin spot ont rencontré un franc succès depuis leur lancement au mois de janvier 2024, avec près de 19 milliards de dollars de volumes nets entrants et 946 000 BTC sous gestion, soit environ 59 milliards de dollars. Ces nouveaux produits ont connu l'un des meilleurs démarrages de l'histoire des ETF.

Dans la continuité, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé au mois de juillet les ETF basés sur la 2e cryptomonnaie du marché, l'ETH. Alors que les investisseurs crypto-enthousiastes s'attendaient à un succès similaire, ils ont été déçus, observant plutôt un total de 560 millions de dollars de sorties nettes.

Cette semaine, les volumes sur les ETF Ethereum spot n'ont de nouveau pas été au rendez-vous, enregistrant un volume total nul.

Volumes des ETF Ethereum spot

Ce n'est pas la 1ère, mais la 3e fois que cela arrive sur ces ETF, notamment une 1ère fois le 30 août dernier, puis plus tôt cette semaine, ce lundi 7 octobre.

Il est néanmoins important de rappeler que les performances des ETF Ethereum spot depuis leur lancement ne préjugent pas des résultats futurs, et qu'une nouvelle narrative pourrait (enfin) susciter un intérêt pour ces produits.

Comment explique-t-on l'échec des ETF Ethereum spot ?

On peut expliquer ces mauvaises performances par plusieurs facteurs, notamment le fait qu'Ethereum reste méconnu de la finance traditionnelle.

En effet, les cryptomonnaies sont souvent confondues, et le terme Bitcoin est fréquemment utilisé pour les désigner toutes, alors que BTC, ETH et les autres cryptomonnaies remplissent des rôles bien différents.

De plus, les faibles volumes des ETF Ethereum pourraient simplement être une continuation de la sous-performance de l'Ether, avec une baisse de 55 % par rapport au Bitcoin depuis le mois de décembre 2021, et des pertes de 60 % face au S&P 500 depuis novembre 2021, et de 48 % depuis mars 2024.

Enfin, on pourrait avancer que les investisseurs institutionnels ne comprennent ni l'utilité du token, ni l'intérêt de le détenir sous forme d'ETF. Alors que le rôle de réserve de valeur du BTC est clair et limpide, celui de l'ETH, servant de « gaz » pour un « ordinateur décentralisé », est plus complexe à appréhender.

Un sentiment exacerbé par les multiples changements dans le mécanisme d'émission des Ethers et par l'impossibilité de bénéficier des rendements normalement offerts aux détenteurs de long terme grâce au staking.

Néanmoins, cette sous-performance a le mérite de ralentir la centralisation du réseau. En effet, étant basé sur un mécanisme de preuve d’enjeu (PoS), le fait que des acteurs influents prennent le contrôle d’une part importante des Ethers en circulation pourrait accélérer la centralisation de la blockchain Ethereum, sachant déjà que 54 % de ses blocs sont conformes aux règles de l'OFAC.

