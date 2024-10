Le FBI a créé sa propre cryptomonnaie nommée NexFundAI — Dans quel but ?

Dans le cadre d’une enquête sur des sociétés crypto frauduleuses, le FBI a créé sa propre cryptomonnaie nommée NexFundAI. Ainsi, celle-ci a permis d'identifier des teneurs de marchés qui maintenaient des volumes de transactions artificiellement hauts. Nous faisons le point.

Le FBI a lancé sa cryptomonnaie pour piéger des fraudeurs

Dans un communiqué du bureau du procureur général du Massachusetts publié mercredi, nous apprenons que le FBI a créé sa propre cryptomonnaie, dans le cadre d’une enquête contre des teneurs de marché malhonnêtes.

Pour rappel, le rôle d’un teneur de marché est d’assurer la liquidité sur un actif, afin d’aider les acheteurs ou les vendeurs à conclure leurs transactions. Dans ce cas précis, les entreprises concernées sont accusées d’avoir maintenu une activité artificiellement haute sur certains tokens, dans le but de donner un faux sentiment de popularité aux investisseurs.

Ainsi, c’est là qu’intervient NexFundAI, une fausse cryptomonnaie créée spécialement dans le but de piéger les fraudeurs :

Trois teneurs de marché, ZM Quant, CLS Global et MyTrade, ainsi que leurs employés, sont accusés d’avoir prétendument blanchi des transactions et/ou d’avoir conspiré en vue de blanchir des transactions pour le compte de NexFundAI, une société et un jeton de cryptomonnaie créés sur ordre des forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête du gouvernement.

💡 Qu’est-ce qu’un shitcoin en cryptomonnaies et comment l’identifier ?

Au total, ce sont 18 personnes physiques et morales qui sont inculpées pour « fraudes et de manipulations généralisées sur les marchés des cryptomonnaies ». En plus des noms précédemment cités, plusieurs entreprises et leurs employés sont mis en cause, dont Gotbit, Saitama, Robo Inu Finance, VZZN et Lillian Finance.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

« Un stratagème vieux de plusieurs siècles »

Si les fraudes de type pump and dump sont si répandues dans l’écosystème des cryptomonnaies, cela tient plus de la popularité de cette classe d’actif et de l’attrait pour l’argent facile de certaines personnes crédules que de la technologie en tant que telle. D’ailleurs, le procureur par intérim Joshua Levy reconnaît que le concept utilisé ici est loin d’être nouveau :

Cette enquête, la première du genre, a permis d’identifier de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le « wash trading » est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Il s’agit de cas où une technologie innovante — les cryptomonnaies — a rencontré un stratagème vieux de plusieurs siècles — le « pump and dump ».

👉 Dans l’actualité également — Crypto.com reçoit une notice Wells de la SEC et contre-attaque avec une plainte en justice

À ce jour, 4 personnes ont plaidé coupables et une autre a accepté de le faire. De plus, 3 autres personnes ont été appréhendées au Royaume-Uni, au Portugal et au Texas. Par ailleurs, 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis et plusieurs bots de trading réalisant des transactions fictives sur une soixante de tokens ont été désactivés.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.