Le FBI s’intéresserait à l’affaire Terra – D’anciens employés ont été interrogés

L’affaire Terra (UST) a secoué le monde des cryptomonnaies l’année dernière, et conduit à des réactions en chaîne dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. Et ce ne serait pas fini, puisque le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis aurait commencé à s’intéresser à l’affaire. Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire pour Do Kwon ?

Le FBI enquête sur l’affaire Terra

Selon une source interrogée par le Wall Street Journal, le département de la Justice des États-Unis a commencé à tourner son regard vers l’affaire Terra, dix mois après l’effondrement catastrophique de l’UST et de tout son écosystème. Le FBI en particulier aurait interrogé d’anciens employés de Terraform Labs. La cour fédérale du district Sud de New York, qui gère de manière routinière des affaires de crimes financiers, participerait également à l’enquête.

Parmi les axes d’enquête, le FBI se concentre notamment sur Chai, une application de paiement sud-coréenne partenaire de Terra. Terra Labs est accusée d’avoir prétendu traiter des transactions de Chai sur sa blockchain native, alors qu’elles auraient en réalité été traitées via des moyens plus conventionnels. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête également sur ce sujet à l’heure actuelle : elle a attaqué Do Kwon en justice il y a un mois.

Do Kwon visé par de nombreuses enquêtes

De son côté, le PDG de Terraform Labs Do Kwon est en fuite, et se cacherait en Serbie selon les autorités sud-coréennes. Cela ne l’empêchait cependant pas de caracoler sur Twitter jusqu’à décembre dernier, ni d’apparaître dans des live de journalistes. Mais depuis, il s’est fait plus discret. La faute peut-être à un resserrement de la surveillance ? Déjà, Interpol avait mis l’ex-PDG de Terraform Labs sur sa liste rouge.

Pour autant, Do Kwon niait jusqu’en octobre dernier être en fuite, et affirmait se cacher par crainte pour sa sécurité. Le silence du PDG de Terra Labs est en tout cas particulièrement notable, et montre que la nasse pourrait être en train de se resserrer. La fraude dont il est accusé par la SEC s’élèverait à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Il est donc d’autant plus surprenant de voir les communications de Terra Labs, qui semblent ignorer ces affaires en cours. Au début du mois de février, le chargé de communication de l’entreprise affirmait ainsi que Do Kwon continuait à contribuer au projet… Et Terra Labs se paye même le luxe d’embaucher de nouveaux collaborateurs. Mais si l’enquête de la SEC et du FBI aboutissait, cela pourrait bien remettre ces projets en question.

