La SEC attaque en justice Do Kwon et Terraform Labs pour fraude

Ce n'est pas trop tôt, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé avoir intenté des poursuites en justice à l'encontre de Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. En cause, « la vente de titres non enregistrés » et une communication mensongère « ayant causé des pertes dévastatrices pour les investisseurs ».

LA SEC s'attaque à Terra

Environ un an après l'affaire Terra (LUNA) et la chute de son stablecoin UST, ayant causé des pertes de dizaines de milliards de dollars aux investisseurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a décidé de poursuivre en justice Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. Ils sont accusés d'avoir volontairement orchestré une fraude aux cryptomonnaies.

La plainte de la SEC a été déposée jeudi 16 février au tribunal du district sud de New York. Dans le document officiel, on comprend que le gendarme financier s'intéresse moins au résultat final de cette affaire qu'aux méthodes employées pour y parvenir.

Concrètement, la SEC reproche à Terraform Labs et Do Kwon d'avoir proposé à ses clients des titres non enregistrés. Évidemment, le token LUNA est évoqué mais l'on parle également des « mTokens » émis par le protocole Mirror et qui permettaient de s'exposer directement à des titres financiers américains.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a expliqué que selon leur perspective, les fondateurs de Terra « ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour établir la confiance avant de causer des pertes dévastatrices pour les investisseurs » :

« Nous alléguons que Terraform et Do Kwon n'ont pas fourni au public une information complète, juste et véridique, comme cela est requis pour une foule de titres en cryptomonnaies, plus particulièrement pour LUNA et Terra USD. »

Le deuxième chef d'accusations porte donc sur la manipulation des investisseurs. D'avril 2018 à mai 2022, Terraform Labs a fait la promotion d'un écosystème de tokens supposés offrir des rendements stables et sécurisés, leur permettant d'engranger des milliards de dollars.

👉 Retrouvez notre dossier sur les conséquences de l'effondrement de l'écosystème Terra pour l'industrie crypto

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Do Kwon toujours en fuite

Pour rappel, l'écosystème Terra proposait des rendements alléchant de 18 à 20 % sur le stablecoin UST par le biais du protocole Anchor. Le token associé, LUNA, prenait en valeur au fur et à mesure que des investisseurs achetaient de l'UST.

Lorsqu'il a perdu son ancrage au dollars, l'UST pesait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Son effondrement a entraîné celui du LUNA, alors au 10ème rang des cryptomonnaies les plus capitalisées. Au total, ce sont 40 milliards de dollars qui se sont évaporés des portefeuilles des clients.

Selon la SEC, c'est surtout Do Kwon qui en a profité. Le coréen détenait 92 % des actions de Terraform et a induit les investisseurs en erreur avec de fausses déclarations sur la stabilité de l'UST, alors qu'il était explicitement conscient de la « faiblesse structurelle » du stablecoin.

Par ailleurs, le gendarme financier américain pointe du doigt une communication abusive et non encadrée aux États-Unis, par le biais de médias spécialisés, de chaîne YouTube et de comptes Twitter. Il n'est pas impossible que les entités concernées subissent des répercussions.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, Do Kwon est en fuite et demeure introuvable. Il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'un mandat d'arrêt délivré par le bureau du procureur du district sud de Séoul quatre mois après l'implosion de Terra.

👉 Ne manquez pas les opportunités du marché cryptos avec Cryptoast Research :

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : communiqué SEC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.