Changement de PDG chez Terraform Labs : « Nous avons une vision de la manière dont nous pourrions sauver ce projet. »

Suite au départ du fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, Do Kwon, qui purge une peine de prison pour falsification de documents au Monténégro, un changement de direction a été effectué au sein de l'entreprise. Qui est ce nouveau PDG et qu'est-ce que cela augure pour le futur de Terra (LUNA) ?

