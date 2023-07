Korea Blockchain Week 2023 : la grand-messe de la blockchain en Asie est de retour

FACTBLOCK et Hashed collaborent de nouveau pour organiser l'édition 2023 de la Korea Blockchain Week, qui se déroulera du 5 au 10 septembre 2023. Cet événement majeur de l'industrie des cryptomonnaies rassemblera les acteurs le plus éminents du Web3 lors de conférences, tables rondes, ateliers hackathons. Si vous êtes de passage en Corée du Sud, ne manquez pas l'opportunité de participer à l'événement blockchain le plus significatif d'Asie.

Le KBW2023 IMPACT : le rendez-vous à ne pas manquer

Durant une semaine, le rythme de la blockchain et des cryptomonnaies animera Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Pour sa 6e édition, la Korea Blockchain Week, qui est le plus grand rassemblement blockchain d'Asie, s'attend à accueillir des milliers de participants.

Cette année, le coup d'envoi de la Korea Blockchain Week sera donné par l'évènement phare de cette semaine dédiée au Web3 : le KBW2023 IMPACT.

Les 5 et 6 septembre 2023, des leaders d'opinion et les pionniers de l'industrie de la blockchain se succèderont sur scène pour explorer les dernières avancées en matière de finance décentralisée (DeFi), de tokens non fongibles (NFT), de règlementations, d'intelligence artificielle, et plus encore, tout en favorisant l'échange de connaissances.

Le KBW2023 IMPACT ne se contentera pas juste d'accueillir des conférences, mais proposera un programme complet d'activités comprenant des tables rondes, des ateliers interactifs et bien sûr, des possibilités de réseautage.

Durant ces deux jours, le KBW2023 IMPACT accueillera une multitude d'intervenants de prestige, qui partageront leurs connaissances et leurs visions à travers une série de conférences. Voici un aperçu non exhaustif des conférenciers attendus :

Jeremy Allaire : PDG de Circle ;

Emin Gün Sirer : PDG et cofondateur d'Ava Labs ;

Sergey Nazarov : cofondateur de Chainlink ;

Illia Polosukhin : cofondateur de NEAR Protocol ;

Mo Shaikh : PDG et cofondateur d'Aptos ;

Pascal Gauthier : PDG de Ledger ;

Sébastien Borget : cofondateur de The Sandbox ;

Charles d'Haussy : PDG de la dYdX Foundation ;

Clarisse Hagège : PDG de Dfns ;

Et bien d'autres personnalités Web3 que vous pouvez retrouver ici.

👉 Jusqu'au 31 juillet, obtenez 40 % de réduction sur votre billet pour la Korea Blockchain Week, soit 360 € au lieu de 600 €.

En exclusivité pour les lecteurs de Cryptoast, 10 codes permettant de profiter de 20 % de réduction supplémentaire sont disponibles. Contactez @ClementWardzala en DM sur Twitter pour en obtenir un ! (Les codes sont valables jusqu'au 31 juillet à 23h49 UTC+9).

Notez que si vous êtes étudiant, vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel à 100 € seulement pour assister aux 2 jours de conférences (sous réserve de présentation d'un document attestant votre statut d'étudiant).

En notre qualité de partenaire média, nous sommes ravis d'annoncer que Cryptoast sera sur place lors de la Korea Blockchain Week ! Si vous voulez nous rencontrer, contactez-nous via Twitter.

📹 Voici l'aftermovie de l'édition 2022 de la Korean Blockchain Week pour vous donner un avant-goût de l'évènement :

Les autres événements attendus lors de la KBW2023

Le KBW2023 IMPACT est le rendez-vous principal de cette semaine, mais Séoul accueillera jusqu'au 10 septembre d'autres événements dédiés au Web3.

Le rendez-vous « The Gateway: Korea » se tiendra les 7 et 8 septembre à la S Factory. Cet évènement promet d'immerger les participants dans une expérience audiovisuelle avec une galerie présentant des artistes numériques renommés, en plus de discussions passionnantes et de conférences.

Après le succès retentissant des précédentes éditions, « The Gateway: Korea » entend poursuivre le dialogue autour de l'avenir de la propriété numérique et son croisement avec l'art, la musique, la mode et la culture.

Ensuite, le « Micro Seoul Festival: SEOULBOUND » aura lieu les 9 et 10 septembre à Seoul Land. Cet évènement d'avant-garde combinera le pouvoir du Web3 à une expérience musicale immersive.

En parallèle de ces rendez-vous majeurs, une multitude d'autres activités sont organisées tout au long de la Korea Blockchain Week 2023 : hackathons, soirées de networking, meetups, workshop, exhibition de NFT, etc.

👉 Consultez la liste complète de tous les side-events de la Korea Blockchain Week 2023

