Taïwan : 3 banques proposeront un service de garde de cryptomonnaies à partir de 2025

La Commission de surveillance financière taïwanaise (FSC) prévoit de lancer un projet pilote en 2025 pour permettre aux banques locales d'offrir des services de garde de cryptomonnaies. 3 institutions ont déjà exprimé leur intérêt, marquant un tournant vers l'adoption institutionnelle des actifs numériques en Asie.

Les banques taïwanaises s'apprêtent à adopter Bitcoin et les cryptomonnaies

En 2024, de nombreuses entreprises et institutions à travers le monde ont commencé ou continué à adopter Bitcoin et les cryptomonnaies. D'abord via des fonds propres, comme Tesla et MicroStrategy, puis à travers les ETF Bitcoin spot, intégrés dans les portefeuilles de nombreuses institutions, notamment dans le fonds de retraite de l'État du Michigan.

En Asie, l'adoption institutionnelle et professionnelle est plus timide, mais loin d'être inexistante. Au début de l'année, les principaux partis politiques sud-coréens ont fait de la réglementation des cryptomonnaies un sujet de campagne. Par ailleurs, des ETF Bitcoin et Ethereum spot ont été lancés à Hong Kong, tandis que l'entreprise japonaise MetaPlanet a acquis plusieurs millions de dollars en BTC.

La Commission de surveillance financière (FSC) de Taïwan, l'équivalent de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, a récemment annoncé son intention de lancer un projet pilote de garde d'actifs numériques via les banques taïwanaises.

Ce projet est en cours de mise en place pour encourager l'innovation dans le secteur financier. Les institutions intéressées sont invitées à soumettre leur candidature auprès de la FSC. À ce jour, 3 banques ont déjà manifesté leur intérêt. La Commission prévoit que la première demande pourrait être soumise au cours du 1er trimestre 2025.

Par ailleurs, la FSC travaille sur un projet de loi, dont la publication est prévue d'ici fin 2024, afin de définir un cadre clair pour le développement des cryptomonnaies, permettant ainsi à l'industrie de se développer de manière plus rapide et sécurisée.

Les prochaines étapes avant le projet pilote soit lancé par la FSC

Hu Zehua, directeur du département de la planification générale de la FSC, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Commission allait d'abord solliciter l'avis du public pendant environ 15 jours avant de lancer officiellement ce projet pilote.

Les retours collectés permettront à la FSC de mieux comprendre les opinions et les besoins des différents acteurs, et d'ajuster la réglementation en conséquence. Selon Hu Zehua, les institutions candidates devront spécifier à l'avance les actifs qu'elles souhaitent gérer, qu'il s'agisse de BTC, d'ETH ou d'autres cryptomonnaies.

Hu Zehua a également précisé que certaines sociétés de courtage avaient montré de l'intérêt, mais que la Commission préférait les orienter vers des institutions plus grandes, en raison de leur faible capitalisation, ce qui pourrait constituer une faiblesse dans la mise en place des services de garde de cryptomonnaies.

La réglementation que la FSC doit mettre en place aussi veiller au respect des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les institutions participant au projet devront garantir que les fonds ne proviennent pas d'activités illicites.

Source : CNA

