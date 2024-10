Faustine Fleuret quitte la présidence de l'Adan — Rétrospective des principales victoires de la première association Web3 d'Europe

Faustine Fleuret, présidente de l'Adan depuis 2021, a annoncé son départ de l'association prévu pour la fin de l'année 2024. Durant son mandat, Faustine Fleuret a mené de nombreuses initiatives qui ont transformé l'Adan en un acteur incontournable du Web3 en France et en Europe, et elle laisse derrière elle un bilan solide pour le secteur du Web3.

Faustine Fleuret quitte l'Adan après 3 ans de mandat

Faustine Fleuret, présidente de l'Adan depuis 2021, a annoncé aux membres de l'association qu'elle ne renouvellerait pas son mandat et qu'elle ferait ses valises à la fin de l'année. Une fois son départ acté, ce sera Laurent Ovion, actuel vice-président de l'association, qui occupera le poste de président par intérim.

Depuis son élection en mai 2021, au même moment qu’elle en reprend la direction générale, Faustine Fleuret a œuvré pour positionner l'Adan, l’Association qu’elle avait participé à créer et rejointe dès janvier 2020, comme le principal porte-parole des crypto-actifs en Europe.

Au total donc, 5 années d’engagement pour l’industrie Web3 : une implication de tous les instants certes stimulante, mais très intense. « Quand on représente et dirige une organisation qui porte des enjeux aussi fondamentaux - voire vitaux - pour des entreprises toujours plus nombreuses, on est constamment mobilisé et mobilisable, physiquement et mentalement, d’autant plus si l’on est passionné. C’est une situation où être disponible et penser à autre chose devient difficile, » nous explique ainsi Faustine Fleuret.

Dès le lancement de l’Adan, elle a géré les nombreuses difficultés subies par les entreprises face à la mise en place par les pouvoirs publics français de la loi PACTE, encadrant le statut des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) en France, tout en s'attaquant à de nouveaux défis notamment à l’échelle de l’Europe. Des obstacles surmontés avec brio, que Faustine Fleuret se remémore avec fierté :

Le premier moment fort a été la création de l’association, bien que je n’étais pas présidente à l’époque. Sous ma présidence, les débats autour de la réglementation MiCA ont été très intenses. Nous avons pu obtenir des victoires importantes, comme l'exclusion de la DeFi et des NFT du périmètre initialement défini. Nous avons aussi évité que le minage ne soit interdit en Europe. Ce sont des réussites dont je suis très fière.

Effectivement, sous sa présidence, l'Adan a contribué activement à la finalisation du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), partiellement entré en application au mois de juin dernier, et du TFR (Transfer of Funds Regulation).

L'association a su défendre les intérêts de l'industrie en proposant des ajustements équilibrés pour garantir un environnement propice à l'innovation, tout en sécurisant les marchés et en privilégiant la protection des investisseurs. Grâce à cette implication, les versions finales de ces textes législatifs se sont révélées bien plus favorables aux acteurs du secteur qu'initialement rédigés​.

Par exemple, suite à la douloureuse chute de FTX en novembre 2022, c'est grâce à l'Adan que le projet d'agrément obligatoire pour les PSAN a été bloqué. « Les régulateurs français voulaient imposer cet agrément, mais nous avons réussi à faire entendre raison pour éviter cette surréglementation injustifiée et dangereuse pour nos acteurs avant l’entrée en vigueur de MiCA. C’était un combat mené contre vents et marées, mais cela a définitivement montré le sérieux et la solidité de nos argumentations, ainsi que la force de l’influence de l’Adan, » rappelle Faustine Fleuret.

L'Adan a également été au centre des discussions autour de la loi « Influenceurs », initialement perçue comme une menace pour les acteurs du Web3. Son engagement a permis de faire évoluer le texte vers une version plus nuancée, préservant ainsi la liberté de communication et l'intégrité des projets liés aux crypto-actifs​.

Plus récemment, l’Adan a été pleinement active pour défendre la création d’un régime juridique spécial pour les jeux vidéo Web3 (les fameux « Jonum »), et ne pas les faire interdire comme jeux d’argent et de hasard.

Une présidence qui a fait grandir l'Adan

Sous la direction de Faustine Fleuret, l'Adan a élargi son influence, passant de quelques dizaines de membres à plus de 200 entreprises issues de différents horizons (start-ups, grands groupes bancaires, et acteurs institutionnels), parmi lesquelles Crypto.com, Binance, Bitpanda, Circle, Mastercard ou Moody's.

Des établissements bancaires et financiers traditionnels - comme BPCE, Crédit Mutuel Arkea, Delubac et cie, DLPK, Oddo BHF ou encore SG Forge - sont peu à peu « tombés » dans le giron de l’Adan, aux côtés des pure players de la crypto. Un rapprochement des mondes, et une croissance et une diversité qui reflètent la montée en puissance de l'association, qui a su fédérer l'industrie autour d'une vision commune : faire de la France et de l'Europe des leaders de l'innovation Web3.

Faustine Fleuret a également initié le Web3 Leaders Forum, un événement annuel de grande envergure réunissant des experts et des décideurs politiques autour des problématiques du Web3. L’édition 2024, organisée à Bruxelles, a attiré des intervenants de renom pour discuter de l’avenir du secteur au sein de l’Union Européenne, consolidant ainsi la position de l'Adan comme leader d’opinion sur la scène européenne​.

Mais la route est encore longue et semée d'embûches pour l'Adan, qui constitue désormais la principale association européenne en matière de défense des crypto-actifs.

L’histoire de la réglementation n’est pas terminée avec l’entrée en application de MiCA. Tous les acteurs du Web3 qui ne le sont pas encore, seront concernés par la réglementation. Et tous les acteurs du Web3, y compris ceux déjà régulés, devront rester sur le qui-vive car comme observé par le passé, les tentations et tentatives de renforcer les cadres en place sont fortes. En dehors de la réglementation, des freins structurels perdurent, comme la bancarisation des entreprises du secteur, leur accès à l’assurance et bien sûr leur financement. Ce sont des missions que l’Adan devra poursuivre.

Et ce chemin se fera sans Faustine Fleuret, qui précise que la décision de son départ de l'Adan est bel et bien définitive.

Pour autant, l'association a toutes les clés en main pour continuer de mener son combat, selon elle :

Ma décision a été prise de façon mûrie et unilatérale. Mais elle est annoncée suffisamment tôt pour que l’Association s’y prépare et que la transition soit fluide. L’Adan n’est absolument pas menacée parce que je pars, elle continuera d’exister et de prospérer. J’incarne l’Adan aujourd’hui, mais l’Adan c’est aussi son équipe, son Conseil d’Administration, ses 200 membres, un réseau de partenaires, une feuille de route clairement établie à la rentrée, des priorités parfaitement gérées par les instances de travail de l’Association. [...] J’ai besoin d’un nouveau défi à relever, lequel, je ne sais pas encore !

Avec le départ annoncé de Faustine Fleuret à la fin de l'année 2024, l'Adan perd une dirigeante qui a su transformer une jeune association en un acteur incontournable du Web3.

Son bilan à la tête de l’Adan est marqué par des victoires réglementaires majeures, une croissance exponentielle de l'association et une reconnaissance croissante de l'industrie des actifs numériques. Un bilan que reconnaît Pablo Veyrat, cofondateur d’Angle Protocol, qui se montre confiant concernant l’avenir de l’Adan :

Le départ de Faustine ne m’inquiète pas du tout. Elle a justement fait un très bon travail pour bootstrapper tout l’écosystème autour de l’Adan et en faire une association qui pourra vivre sans elle. Elle a bien recruté, et les équipes de l’Adan sont très compétentes. Maintenant, tout le monde a compris l’importance d’une association comme l’Adan, et de la nécessité de s’investir pour son succès futur. Le danger serait qu’il y ait un conflit concernant la future présidence de l’Adan, mais là encore, je ne suis pas vraiment inquiet.

Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour l'Adan, il est certain que l'héritage laissé par Faustine Fleuret continuera d'inspirer les prochaines étapes de développement de l’association.

Pour le moment, place au repos pour la présidente de l'Adan, qui nous a confié avoir finalisé la rédaction d'un livre baptisé « Droit des cryptos » publié chez LexisNexis et coécrit avec Alexandre Lourimi et William O'Rorke, avocats chez ORWL. La sortie de l'ouvrage est fixée au 30 octobre prochain.

