France : l'exchange de cryptomonnaies Crypto.com rejoint l'Adan

Deux ans après avoir posé ses valises à Paris pour faire de la France son siège social européen, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Crypto.com annonce qu'elle rejoint les rangs de l'Adan, association qui œuvre pour le développement de l'univers de la blockchain et du Web3 à l'échelle européenne.

Aujourd'hui, l'Adan dénombre plus de 200 membres sur diverses verticales telles que les marchés, la conservation, les paiements, la gestion, les outils d’analyse, l’accompagnement de projets et d’utilisateurs ou encore la sécurité informatique.

En rejoignant le plus important regroupement d'acteurs du Web3 en France et en Europe, Crypto.com compte bien participer au développement du secteur blockchain, notamment à travers la réglementation MiCA à venir :

Nous sommes fiers de devenir membres de l'Adan, car nous partageons des valeurs similaires et nous sommes alignés sur nos objectifs pour l'industrie des cryptomonnaies en France et dans la région de l'UE - y compris notre soutien à la prochaine réglementation MiCA.

En établissant un lien entre les acteurs de l'écosystème Web3 et les régulateurs, l'Adan participe activement au rayonnement du secteur. L'association promeut un encadrement adapté, proportionné et catalyseur de l'innovation tout en démocratisant ces nouvelles technologies pour accroître leur adoption.

L'arrivée de Crypto.com à l'Adan fait suite à son annonce de la semaine dernière, indiquant que l'exchange de cryptomonnaies venait de passer le seuil symbolique des 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Selon son communiqué, la plateforme a doublé son nombre d'utilisateurs depuis le premier Grand Prix de Miami de Formule 1 Crypto.com en mai 2022.

À travers ce même communiqué, l'exchange annonçait déjà sa volonté de s'inscrire dans un cadre de conformité et de sécurité, comme l'annonçait alors Steven Kalifowitz, le directeur marketing de Crypto.com :

Depuis presque une décennie, nous construisons pour le long terme – avec la sécurité, la conformité et la confiance au cœur. C'est ce qui distingue vraiment Crypto.com, et cela se reflète dans nos partenariats à long terme et notre dernier film. Nous avons parcouru un long chemin et nous sommes excités par ce qui nous attend.