La situation des finances publiques de la France n’en finit pas de susciter des avertissements, tant dans l’Hexagone qu’au niveau européen. Cette semaine, un rapport de la Cour des comptes a en effet fortement critiqué le bilan du gouvernement, alors que le Commissaire européen à l’Économie appelle à l’action. Qu’en retenir ?

La Cour des comptes tacle le bilan du gouvernement

La « situation dégradée » des finances de la France est désormais préoccupante. C’est le message lancé par la Cour des comptes, lundi 15 juillet, dans un nouveau rapport. Ayant attendu l’issue des élections législatives pour publier ce document, l’institution d’État ne mâche pas ses mots, par la voix de son premier président Pierre Moscovici :

« Qui que ce soit qui gouverne demain la France, le prochain gouvernement devra s’emparer de cette situation des finances publiques. […] Nous avons pris 10 points de plus que nos partenaires en termes de dette, avec les mêmes mesures Covid. »

En creux, c’est un désaveu des politiques menées par le ministère de l’Économie et des Finances, en particulier pour l’année 2023. La Cour des comptes juge en effet que les décisions prises n’ont pas été suffisantes, voire contre-productives :

« Il aurait été nécessaire […] de renoncer à certaines mesures de baisses d’impôts et de réaliser des économies effectives. »

Pour la Cour des comptes, les 6 dernières années ont enchaîné les baisses d’impôts et des cotisations, ce qui n’a fait qu’aggraver le déficit. Avec un résultat : les recettes fiscales ne sont pas suffisantes pour être dans le vert, et de loin. On rappelle en effet que la France a presque le pire score européen en termes de dette et de déficit.

Au niveau européen, un avertissement de plus

Cela vient d’ailleurs de susciter un avertissement de plus au niveau de l’UE, de la part du commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni :

« Il est clair qu’il y a un besoin d’ajustement budgétaire en France et dans les autres pays ayant une dette élevée. »

Se disant « conscient des difficultés institutionnelles » qui touchent le pays, Paolo Gentiloni a néanmoins exhorté la France à réduire les déficits publics. Avec une menace sous-entendue : la procédure pour déficits publics excessifs, qui a été proposée le 19 juin dernier. Cette dernière vise plusieurs pays européens : la Belgique, la France, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie ainsi que Malte.

Les règles budgétaires de l’Union européenne avaient été gelées suite à la crise du Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elles sont à nouveau en place, et cela laisse certains pays dans l’embarras, notamment la France qui a appliqué une politique du « quoi qu’il en coûte ». C’est en tout cas l’affirmation qu’a faite Christian Lidner, le ministre allemand des Finances :

« J’attends de chaque État membre qu’il respecte nos règles budgétaires. Il est dans notre intérêt commun de maintenir la viabilité de notre dette publique. Et je pense que tout futur gouvernement français devra également suivre ces règles. »

L’enjeu politique se jouera par ailleurs de manière nationale. Alors que le futur gouvernement français n’est pas encore composé, et que la coalition de gauche qui l’a emporté aux législatives s’est distinguée par son opposition à l’austérité, les choix seront cruciaux.

Source : AFP, BFM Business

