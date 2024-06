Déficit et dette nationale : la France est (presque) la pire élève de la zone euro

Alors que les élections européennes ont débuté, les enjeux économiques des pays membres sont mis sur le devant de la scène. Et la France n’est pas la meilleure élève de l’Union européenne (UE), loin de là. Où se situe-t-elle en termes de déficit et de dette ?

Dégradation de la note de la France et déficit élevé

L’agence de cotation Standard & Poor’s (S&P) a récemment dégradé la note de la France en ce qui concerne sa dette, qui est passée de AA à AA– . Le gouvernement Macron a été jugé durement sur ses résultats, et l’agence a noté la « détérioration de la position budgétaire » de la France.

Alors que les élections européennes ont débuté ce jeudi 6 juin, on peut comparer les chiffres de la France avec ceux de ses voisins. Et au classement, l’Hexagone fait grise mine. Son déficit est en effet le second plus élevé en 2023 : à 5,5 %. Un dérapage qui a suscité les nombreuses critiques de l’opposition, car seule l’Italie performe encore moins bien, avec un déficit de 7,4 %.

Pour comparaison, il faut rappeler que certains pays d’Europe ont connu un excédent budgétaire en 2023, c’est le cas notamment de Chypre, de l’Irlande et du Portugal.

La dette, un enjeu toujours plus critique pour la France

En ce qui concerne la dette du pays, la France flirte là aussi avec le bas du classement. Il s’agit du 3e pays européen avec la dette la plus importante. Elle correspond désormais à 110,6 % du produit intérieur brut (PIB), et n’est dépassée que par l’Italie (137,3 %) et la Grèce (161,9 %). C’est presque 2 fois plus que nos voisins allemands, pour qui la dette s’élève à 69,2 % du PIB.

Pour rappel, l’Union européenne fixe une limite à 3 % de déficit et 60 % d’endettement. Si un pays dépasse ces zones, il s’expose à des sanctions. La France pourrait donc être placée en procédure de déficit excessif par Bruxelles.

Le gouvernement Macron a réagi à la dégradation de la note de la France par S&P, jugeant que les politiques du gouvernement ont aidé le pays. C’est en tout cas ce que déclarait Bruno Le Maire au micro du Parisien :

« La raison principale de cette dégradation, c’est que nous avons sauvé l’économie française. Notre stratégie reste la même : réindustrialiser, atteindre le plein-emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3 % de déficit en 2027. »

En mai dernier, le Fonds monétaire international (FMI) avait appelé l’Hexagone à des efforts supplémentaires pour réduire le déficit, jugeant qu’il y avait eu « une sous-performance budgétaire importante en 2023. »

Sources : Le Parisien, Toute l'Europe

