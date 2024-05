Bruno Le Maire a été interrogé par la Commission des finances du Sénat hier. Dans des échanges tendus, le ministre des Finances a défendu son style de communication et son bilan.

Bruno Le Maire interrogé par la commission des Finances

C’était le grand oral de Bruno Le Maire. Le ministre des Finances français devait répondre aux questions de la commission des Finances du Sénat dans la journée d’hier. Le sujet : le déficit public, qui s’est dégradé en France, ainsi que le « défaut d’informations du Parlement » sur la situation des finances françaises.

Face au ministre, le président de la commission, Claude Raynal, a fait montre de son agacement. Il reproche à Bercy de faire des promesses difficiles à tenir :

« Je vous dis vos phrases : “Ce projet de loi de finances garantit un déficit de 4,4 % pour 2024 et nous le tiendrons”, “Nous avons toujours tenu nos objectifs”, etc. […] Il faut changer ce ton péremptoire, parce que vous nous avez donné toutes les raisons pour montrer que justement, sur ces questions-là, on ne peut pas être péremptoire ! »

Pour preuve, le déficit public qui est plus bas que prévu, et qui met le ministre des Finances et le gouvernement Macron dans l’embarras. Pour Claude Raynal, trop de variables entrent en jeu pour pouvoir dicter avec assurance l’avenir économique de la France :

« Il y a trop de choses qui échappent au ministre des Finances. Ce n’est pas la France seule qui décide de sa croissance ! (…) Ce qu’on souhaiterait, c’est que déjà, […] ces précautions oratoires puissent être prises. Et derrière les précautions oratoires, quelques précautions sur les résultats »

Bruno Le Maire est pressurisé de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur : il y a une semaine, le FMI appelait la France à des « efforts supplémentaires » pour réduire le déficit. L’objectif est de repasser sous les 3 % d’ici à 2027. Mais l’institution internationale estime que dans les conditions actuelles, cela est peu probable.

Des erreurs de communication ?

Le Sénat reproche au ministre des Finances de ne pas avoir fait remonter une note de service de décembre 2023, qui relevait un risque de déficit à 5,2 % du PiB. Dans les mois qui ont suivi, la prévision avait continué d’être fixée à 4,9 %, mais était brutalement remontée à 5,5 %. Le dérapage avait été critiqué par l’opposition, et désormais la commission du Sénat, qui reprochent à Bercy son manque de communication.

Face à cela, Bruno Le Maire a défendu son bilan :

« Toutes les informations ont été données en temps utile au Parlement et aux Français, et toutes les décisions nécessaires ont été prises en temps utile pour corriger les conséquences de recettes fiscales moins élevées que prévu. J’ai toujours fait preuve, depuis sept ans que je suis ministre de l’Économie et des Finances, de sincérité, d’honnêteté et de sens de la vérité. »

Source : Sénat via YouTube

