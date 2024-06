Dissolution de l'Assemblée nationale : le CAC 40 chute nettement ce lundi

Le président Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ce dimanche, suite aux résultats des élections européennes. En réaction immédiate, le CAC 40 a nettement chuté, alors que l'incertitude règne.

Le CAC 40 accuse le coup de la dissolution de l’Assemblée nationale

La Bourse de Paris en chute libre après les élections européennes. Le revers subi par le parti présidentiel et la dissolution de l’Assemblée nationale qui a suivi sont venus secouer le CAC 40, qui se réveille plus qu’hésitant ce lundi matin.

En préouverture l’’indice affichait déjà -2 %, à 7 863 points. Ce sont en premier lieu les banques qui accusent le coup. Les valeurs de la Société Générale, BNP Paribas et du Crédit Agricole perdent entre 4 et 6 %. On note aussi un net recul de Vinci, dû au projet de Marine Le Pen de nationaliser les concessionnaires d’autoroutes. Dans l’ensemble, les sociétés ayant un lien avec l’État ont chuté : c’est le cas d’Eiffage ou d’ADP par exemple.

👉 Ne manquez pas notre guide – Au-delà des cryptos : comment les actions peuvent diversifier votre exposition à l’’écosystème blockchain

Pour comparaison, les autres Bourses européennes chutent également, mais moins nettement : -0,68 % pour Francfort, -0,80 % pour Milan et -0,91 % pour Amsterdam. L’euro a aussi nettement dégringolé suite aux élections : il atteint son niveau le plus bas sur le mois face au dollar.

Acheter des actions sur eToro



Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Une incertitude pour l’économie française

Le pari risqué d’Emmanuel Macron, qui courre le risque d’avoir un Premier ministre issu du Rassemblement national (RN), pourrait continuer à secouer le secteur financier. Les chiffres des prix à la consommation sont également attendus ces prochains jours : mercredi en Allemagne, jeudi en Espagne et vendredi en France. Cela aura donc une influence sur l’ambiance pesant sur les marchés.

👉 Dans l’actualité également – Déficit et dette nationale : la France est (presque) la pire élève de la zone euro

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie actuel, qui a vu son bilan fortement critiqué ces dernières semaines, s’est exprimé sur la situation hier soir :

« Cette élection législative aura les conséquences les plus lourdes de l’histoire de la Ve République. Nous devons nous battre pour la France et pour les Français. Nous avons 3 semaines pour faire campagne et convaincre les Français. »

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 30 juin prochain, et le second tour le 6 juillet. Elles permettront d’élire les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : Yahoo Finance, Bruno Le Maire via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.