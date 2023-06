Au-delà des cryptos : comment les actions peuvent diversifier votre exposition à l'écosystème blockchain

Les actions cotées en Bourse représentent un moyen concret pour les investisseurs de diversifier leur exposition au monde des cryptomonnaies sans se limiter à l'achat direct de ces dernières. Comment investir sur des actions d'entreprises de l'écosystème Web3 ? Quels sont les avantages de chaque méthode ? Zoom sur cette stratégie d'investissement encore méconnue.

Diversifier son exposition à la crypto avec les actions

L'écosystème crypto est en pleine croissance, avec des innovations constantes et des sociétés émergentes dans une variété de secteurs. Avec l'essor de la technologie blockchain et des cryptomonnaies, cette industrie offre de nombreuses opportunités d'investissement pour les particuliers. Cependant, il peut être difficile de savoir comment investir efficacement dans cet écosystème en constante évolution.

Dans cet article, nous allons montrer que l'investissement direct dans les cryptomonnaies n'est pas le seul moyen de s'exposer à la croissance du Web3, mais qu'il est aussi possible de miser sur les entreprises qui participent à son développement.

Nous allons ainsi explorer les avantages d'investir via les actions de l'écosystème crypto, ainsi que les moyens concrets pour les investisseurs particuliers de le faire.

Avec l’actualité récente et en particulier le flou juridique qui règne autour du statut règlementaire des cryptos aux États-Unis, les actions, qui ont le statut clair de « titres financiers » profitent d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs qui souhaitent s’exposer à l’écosystème Web3.

Cet article permettra à ceux qui s’intéressent à ce type d’investissement de mieux le comprendre et de se repérer entre les différentes options qui leur sont offertes.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un écosystème de sociétés de plus en plus riche

L'écosystème des sociétés de l’univers crypto et blockchain regroupe un grand nombre de sociétés innovantes, de startups et d'entreprises bien établies, actives dans différents secteurs.

Cette richesse crée des opportunités d'investissement très variées. De plus, l'écosystème est en croissance constante, avec de nouvelles entreprises et de nouveaux projets qui voient le jour chaque année, ce qui crée mécaniquement des opportunités d’investissement intéressantes.

Nous allons nous intéresser ci-après à deux caractéristiques fortes de cet écosystème :

La grande variété des secteurs ;

Le poids très important des sociétés nord-américaines.

1 – Une large palette de secteurs représentés

L'écosystème crypto et blockchain est composé de nombreuses sociétés qui couvrent un large éventail de secteurs, tels que la gestion d’actifs cryptos, les services financiers, les protocoles blockchain, le minage, etc. Cette diversité offre ainsi de nombreuses options d'investissement aux investisseurs intéressés par cet écosystème.

Nous allons lister ci-après les principaux secteurs et donner quelques exemples de sociétés dont les actions sont listées sur des marchés règlementés.

Les sociétés de gestion et de négociation de cryptoactifs : on peut penser à une société comme Galaxy Digital qui est listée sur le Toronto Stock Exchange ; Les sociétés de services bancaires ou financiers autour des cryptomonnaies : par exemple la société Paysafe, cotée sur le New York Stock Exchange et qui est une plateforme de paiement intégrée qui fonctionne en B to B ou B to C et qui permet aux clients de payer en utilisant des crypto-monnaies et de recevoir des fonds presque instantanément. La solution de paiement qu'elle propose permet également d'accepter les cartes de débit liées aux crypto-monnaies ; Les sociétés spécialisées dans l’extraction de cryptomonnaies (minage) et la fourniture de matériel d'extraction de cryptomonnaies : les sociétés Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings cotées toutes les deux sur le NASDAQ sont parmi les sociétés les plus connues du secteur ; Les sociétés fournissant des services autour de la technologie blockchain ou l’utilisant : on peut citer deux exemples 1) Opera Ltd, société norvégienne cotée sur le NASDAQ, est le premier navigateur majeur à intégrer un portefeuille de crypto-monnaies natif via en particulier sa solution Opera Crypto Browser. Le portefeuille basé sur Ethereum rend Opera capable d'explorer le Web 3.0 tout en permettant d'effectuer des transactions avec des crypto-monnaies ou de gérer ses tokens. 2) Autre exemple, en France cette fois (cotation sur Euronext Paris), la société Crypto Blockchain Industries, qui investit dans des services basés sur la blockchain dans de multiples secteurs d'activité autour, entre autres, du gaming et du metaverse ; Les sociétés détenant des cryptomonnaies au sein de leur bilan : la société la plus connue est MicroStrategy dont le cœur d’activité n’est pas lié au Web 3, mais la business intelligence et dont le charismatique PDG Michael Saylor, qui est un Bitcoiner maximaliste, a décidé d’investir une très grosse partie de la trésorerie de la société en Bitcoins. En effet, celle-ci dispose de 140 000 Bitcoins soit près de 4 milliards de dollars à l’heure de l’écriture de ces lignes (juin 2023).

2 – Une représentation internationale, mais avec un clair un avantage pour l'Amérique du Nord

L'écosystème crypto est présent dans de nombreux pays à travers le monde, mais la majorité des sociétés de ce dernier est basée ou listée en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis.

Les quelques exemples donnés précédemment illustrent cette caractéristique. Même une société comme Opera, qui est norvégienne, est cotée sur le NASDAQ.

Les investisseurs doivent donc être conscients de cette concentration géographique de l'écosystème et de ses implications éventuelles pour les opportunités d'investissement. En particulier, ces valeurs seront susceptibles d’avoir une certaine sensibilité aux variations du NASDAQ.

Statistiquement, si l’on s’intéresse à l’univers des sociétés cotées dans le monde occidental et spécialisées sur l’écosystème crypto, les sociétés cotées en Amérique du Nord, que ce soit en nombre ou capitalisation de marché, représentent environ 80 % de l’univers et plus des 75% sont cotés aux États-Unis.

Malgré les efforts règlementaires en Europe à l’égard de l'écosystème crypto, le continent continue de prendre du retard par rapport aux États-Unis ou au Canada en termes de cotation de sociétés appartenant à cet écosystème.

Comment expliquer cette difficulté à attirer en Europe des candidats à la cotation ?

Outre le clair avantage comparatif en termes d’image que représente le NASDAQ pour une société technologique, les investisseurs européens, mais aussi les Bourses locales, semblent encore frileux et réticents à miser sur les sociétés de l'écosystème crypto (les dernières statistiques montrent une adoption plus faible en Europe que ce soient du côté des investisseurs particuliers, mais aussi du côté des investisseurs institutionnels). C’est le fameux débat de la différence entre les paroles et les actes.

Bien que l'Europe continue de jouer un rôle important dans le développement et la régulation de la technologie blockchain et de l'écosystème crypto, il est clair que des mesures supplémentaires doivent être prises pour favoriser l'adoption et les investissements dans ce domaine.

👉 Élargissez vos connaissances du Web3 avec l'école Alyra

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Les avantages d'investir directement sur les sociétés crypto

Investir directement dans les sociétés de l'écosystème crypto peut offrir plusieurs avantages par rapport aux investissements directs dans les crypto-monnaies elles-mêmes :

1 – Diversifier son portefeuille

Investir directement dans les sociétés de l'écosystème crypto peut offrir aux investisseurs une diversification de leur portefeuille.

Contrairement à l’investissement direct dans une ou deux cryptomonnaies, l’investisseur a la possibilité d'investir dans des entreprises qui couvrent un large spectre de sociétés, varié en termes de secteurs (mineurs, services financiers, etc.), de niveau de maturité : l’investisseur peut choisir d'investir dans des sociétés établies et rentables pour réduire son risque ou dans des startups à fort potentiel de croissance pour prendre plus de risque tout en tentant de maximiser leur rendement.

La thématique crypto est de plus en plus vue comme une thématique à part entière. Investir dans des actions de sociétés de l'écosystème crypto permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en ajoutant des actions qui sont faiblement corrélées aux autres classes d'actifs, tels que les actions traditionnelles, les obligations, les matières premières et l'immobilier.

Enfin, les actions, contrairement aux cryptomonnaies en direct, sont logeables au sein des enveloppes traditionnelles ce qui permettra de suivre plus facilement l’impact de cette diversification au sein du portefeuille.

2 – Participer à la croissance de l'écosystème crypto

Investir dans les sociétés de l'écosystème crypto peut offrir une opportunité unique de participer à la croissance de cet écosystème en expansion rapide.

Les investissements directs peuvent aider les sociétés à se développer et à étendre leurs activités, ce qui peut contribuer à la croissance de l'écosystème crypto dans son ensemble. Par exemple, Block (anciennement Square), une société de paiements électroniques cotée en bourse et dont le PDG est le cofondateur de Twitter, a lancé un service de trading de Bitcoin en 2018. Depuis lors, la société a généré des millions de dollars de revenus en facilitant l'achat et la vente de Bitcoin pour les utilisateurs de sa plateforme de paiement.

En outre, les investissements directs peuvent aider les sociétés de l'écosystème crypto à innover et à explorer de nouveaux domaines d'application pour la technologie blockchain. Par exemple, la société canadienne Nuvei, peu après sa cotation en bourse en 2020 a lancé une plateforme de paiements basée sur la technologie blockchain pour permettre aux entreprises de traiter les paiements internationaux de manière plus rapide et plus économique.

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

3 – Investir sur des individus, un management proactif, des stratégies business

Investir directement dans les sociétés de l'écosystème crypto permet aux investisseurs de parier sur le leadership et le management de ces sociétés, ainsi que sur leurs stratégies business innovantes.

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a également fait preuve d'un leadership audacieux dans sa décision d'acheter des Bitcoins pour diversifier les actifs de sa société. Sa décision a été largement suivie par d'autres entreprises cotées en bourse, ce qui a contribué à augmenter l'adoption des crypto-monnaies dans le monde des affaires.

Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, est également un leader charismatique dans l'écosystème crypto, avec son soutien public au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies.

Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter et PDG de Block, est un autre leader charismatique de l'écosystème crypto, avec son soutien à Bitcoin et la création de Square Crypto, une branche de sa société dédiée à l'innovation dans la technologie blockchain.

En somme, investir dans les sociétés de l'écosystème crypto, c'est aussi parier sur des leaders charismatiques et des stratégies business innovantes qui peuvent contribuer à la croissance de l'entreprise et de l'écosystème dans son ensemble

4 – Toucher du doigt les toutes dernières technologies

Investir dans les sociétés de l'écosystème crypto, c'est avant tout investir dans les toutes dernières technologies. L'écosystème crypto est en constante évolution, avec de nouvelles technologies, de nouveaux projets et de nouvelles applications qui apparaissent régulièrement. En investissant dans les sociétés de cet écosystème, les investisseurs peuvent bénéficier de l'innovation technologique et être au cœur de la révolution numérique.

Les sociétés de l'écosystème crypto sont souvent à la pointe de l'innovation technologique, en développant de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de l'industrie. Ces solutions peuvent être des logiciels, des plateformes, des protocoles ou des services financiers qui sont conçus pour résoudre des problèmes spécifiques dans l'écosystème.

Les sociétés de l'écosystème crypto ont tendance à être plus agiles et plus innovantes que les entreprises traditionnelles, car elles doivent constamment s'adapter à un environnement en constante évolution.

Cela permet d’offrir aux investisseurs un accès direct aux dernières technologies et innovations en matière de blockchain, de cryptomonnaies et de finance décentralisée. Voici quelques exemples.

Block, la société de paiement dirigée par Jack Dorsey, a lancé l'application Cash App, qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies. L'application a également intégré la fonctionnalité de paiement par Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des paiements en Bitcoin.

Applied Digital est une entreprise américaine cotée sur le NASDAQ (APLD) qui conçoit, développe et exploite des datacenters de nouvelle génération à travers l'Amérique du Nord. Son objectif principal est de fournir des solutions d'infrastructure numérique à l'industrie du calcul haute performance (HPC) en pleine croissance.

La spécificité d'Applied Digital est de développer et d'exploiter une infrastructure numérique à ultra-bas coût. Pour y parvenir, l'entreprise cherche à amener les datacenters directement au point d'alimentation et encourage l'utilisation d'énergies renouvelables. La performance de l’action depuis le début de l’année (à l’heure où sont écrites ces lignes : juin 2023) est de +350 %.

La société de minage, Hut 8 Mining a installé depuis quelques années des équipements de minage de Bitcoin de nouvelle génération de la société MicroBT, qui utilisent une technologie de puce plus avancée pour augmenter la puissance de hachage de l'entreprise. Cela permet à Hut 8 Mining d'augmenter sa production de Bitcoin tout en réduisant ses coûts d'exploitation.

Pour conclure, investir dans les sociétés de l'écosystème crypto est un moyen d'être au cœur de l'innovation technologique. Les investisseurs ont la possibilité de toucher du doigt les dernières technologies et de bénéficier de la croissance potentielle de l'écosystème dans son ensemble. Les sociétés de l'écosystème crypto travaillent sur des projets passionnants qui ont le potentiel de transformer l'industrie et de créer de la valeur pour les investisseurs.

5 — Appréhender mieux l’accès, les frais, la fiscalité

Investir dans les sociétés de l'écosystème crypto plutôt que dans les cryptomonnaies directement offre l’avantage d’un parcours d’investissement qui peut s’avérer plus simple.

Tout d'abord, investir dans les sociétés de l'écosystème crypto permet aux investisseurs de bénéficier d'un accès considéré comme plus facile et plus pratique à l'écosystème. Alors que l'achat de cryptomonnaies peut être souvent vu par certains comme complexe, nécessitant souvent l'utilisation de plateformes spécialisées, l'achat d'actions de sociétés cotées est plus standardisé et peut être effectué par exemple via des courtiers en ligne traditionnels. Cela permet à tous types d’investisseurs de s'exposer à l'écosystème crypto sans avoir à se soucier du parcours d’achat de cryptomonnaies qui peut s’avérer complexe pour certains.

De plus, les frais liés à l'investissement dans les sociétés de l'écosystème crypto sont souvent plus transparents et plus facilement compréhensibles que ceux liés à l'achat de cryptomonnaies directement. Alors que les plateformes d'échange de cryptomonnaies facturent souvent des frais de transaction, de dépôt et de retrait, les sociétés cotées facturent généralement des frais de courtage plus simples et plus faciles à comprendre. Les investisseurs peuvent donc mieux comprendre les coûts associés à leur investissement.

Enfin, investir dans les sociétés de l'écosystème crypto offre un cadre fiscal plus clair et plus balisé. En effet, les gains en capital réalisés lors de la vente de cryptomonnaies sont soumis aujourd’hui à des règles fiscales ad hoc et susceptibles d’évoluer dans le temps, compte tenu de la jeunesse du sous-jacent.

Aujourd’hui les cryptos ne sont éligibles à aucune enveloppe d’investissement traditionnelle comme le compte titres, le PEA, l’Assurance-Vie ou le Plan Epargne Retraite, etc. Les actions, les ETFs actions ou les fonds actions sont éligibles à ce type d’enveloppes et suivent les règles fiscales classiques qui s’y appliquent.

6 — Investir sur un actif clairement régulé

Investir dans une action de l'écosystème crypto présente un avantage majeur en termes de règlementation par rapport à l'investissement direct dans une cryptomonnaie. En particulier, une action est, sans qu’aucun doute ne soit possible, un titre financier, une « Security »en anglais. Alors que la règlementation des cryptomonnaies est encore en cours de développement et peut varier considérablement d'un pays ou d’un continent à l'autre, les sociétés traditionnelles sont soumises à des règlementations strictes et transparentes.

Par exemple, lorsqu'une entreprise de l'écosystème crypto est cotée en bourse, elle est tenue de respecter un ensemble de règles et de règlementations spécifiques. Cela inclut la conformité aux lois sur les valeurs mobilières, les exigences de divulgation financière et la gouvernance d'entreprise.

Les sociétés cotées sont régulièrement auditées et doivent rendre des comptes aux organismes de règlementation financière, tels que les autorités de marché et les commissions des valeurs mobilières. Cette règlementation stricte vise à protéger les investisseurs en fournissant des informations transparentes et en garantissant la conformité aux normes établies.

En investissant dans des actions régulées de l'écosystème crypto, les investisseurs bénéficient d'une plus grande confiance et d'une meilleure visibilité sur l'entreprise dans laquelle ils investissent. Ils peuvent accéder à des rapports financiers détaillés, aux informations sur les performances passées et aux prévisions futures, ce qui facilite l'évaluation de l'entreprise et la prise de décision éclairée.

De plus, en tant qu'actionnaires, les investisseurs détiennent des droits légaux et ont des recours en cas de non-respect des obligations de l'entreprise. Ils peuvent participer aux assemblées générales, voter sur les décisions importantes et exprimer leur opinion sur la gestion de l'entreprise. Ces droits et recours renforcent la position des investisseurs et leur offrent une protection supplémentaire.

En résumé, investir dans des actions de l'écosystème crypto offre une règlementation claire et transparente, synonyme d’une meilleure protection et d’une plus grande confiance pour les investisseurs. Cela permet d'éviter les incertitudes règlementaires entourant les cryptomonnaies et de bénéficier d'une infrastructure solide qui favorise la transparence et la responsabilité des sociétés cotées en bourse.

Les investisseurs intéressés par l'écosystème crypto ont plusieurs options pour investir dans les sociétés de cet écosystème :

1 – Investir directement via les actions cotées en Bourse

Comme nous l’avons vu, ces dernières années, de nombreuses entités ont émergé dans l'écosystème crypto en particulier des sociétés de minage et de gestion d'actifs numériques ainsi que des sociétés commerciales.

Cet investissement direct dans les entreprises de l'écosystème crypto permet d’offrir des choix d'investissement plus ciblés. En investissant directement dans des sociétés spécifiques liées aux cryptomonnaies, les investisseurs ont la possibilité de sélectionner des sociétés ayant des propositions de valeur uniques, des équipes de gestion solides et des perspectives de croissance prometteuses.

Toutefois, cette approche peut également comporter des risques plus élevés, car les entreprises individuelles peuvent être plus exposées à la volatilité du marché, aux changements règlementaires ou à d'autres risques opérationnels.

L’investissement dans une action unique constitue ainsi un vrai défi : cette option d’investissement nécessite une gestion active ainsi qu’une recherche approfondie avant de choisir les entreprises qui conviennent au portefeuille de l'investisseur. Le risque est également d’avoir une exposition concentrée, car il est difficile pour un investisseur de disposer d'un portefeuille très diversifié en ne choisissant que quelques actions.

En conclusion, cela peut nécessiter un niveau plus élevé d'expertise, de temps et d'efforts par rapport à un investissement dans des ETFs, qui sont gérés par des professionnels.

Voici 3 exemples de sociétés cotées de secteurs différents au sein de l’écosystème crypto.

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

MicroStrategy $MSTR (4,2 milliards de dollars de capitalisation)

Cotée sur le NASDAQ, MicroStrategy est la plus grande société indépendante de Business Intelligence cotée en bourse, avec la première plateforme analytique d'entreprise. Son PDG charismatique Michael Saylor a la particularité d’être un Bitcoiner maximaliste. MicroStrategy est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde avec un total d’environ 140 000 BTC soit près de 4 milliards de dollars (juin 2023).

Galaxy Digital $GLXY (1,3 milliard de dollars de capitalisation)

Cotée sur le Toronto Stock Exchange, Galaxy Digital une société qui propose aux professionnels (investisseurs institutionnels, entrepreneurs Web3, banques, traders, mineurs) plusieurs services financiers autour des cryptos : 1) une plateforme de trading 2) de la gestion d’actifs (véhicules d’investissement de type fonds) 3) une branche de conseil en stratégie pour accompagner les entreprises dans leur compréhension et leur utilisation de la blockchain.

Marathon Digital $MARA (1,7 milliard de dollars de capitalisation)

Société de minage américaine listée sur le NASDAQ, Marathon Digital a la particularité d’être l’un des plus grands opérateurs en Amérique du Nord avec un des coûts d’énergie les plus bas du fait de son focus sur les énergies renouvelables (énergie éolienne et solaire majoritairement).

2 — Investir via les ETFs (et ainsi indirectement via les actions qui le composent)

En investissant dans un ETF, vous vous exposez en une transaction à un panier d'actions de différentes sociétés de l'écosystème crypto, ce qui vous permet, tout en diversifiant votre portefeuille, de mitiger le risque, en réduisant la volatilité par rapport à un investissement dans une action individuelle.

Les ETF fonctionnent de la même manière que les fonds classiques, mais alors que les fonds traditionnels sont généralement destinés aux investisseurs institutionnels, les ETF sont spécialement conçus pour les investisseurs individuels, ce qui rend l'investissement accessible à tous.

Les caractéristiques clés d’un ETF actions sur l’écosystème crypto sont les suivantes.

La diversification

En investissant dans un tel ETF, les investisseurs ont accès à un portefeuille de nombreuses actions de différentes entreprises de l'écosystème crypto

L’accessibilité

Investir dans ce type de produit peut être plus accessible pour les investisseurs que d'investir directement dans une crypto. Les investisseurs peuvent acheter des parts de l'ETF via leur courtier habituel, sans avoir à créer un portefeuille de crypto ou à s'inquiéter de la sécurité de leur portefeuille.

La liquidité

Les investisseurs peuvent facilement acheter et vendre les parts de l’ETF.

L’exposition

Contrairement à l’achat d’une crypto ou d’une action appartenant à l’écosystème, investir dans un tel ETF peut donner aux investisseurs une exposition à l'ensemble de l'écosystème crypto, ce qui peut être bénéfique pour ceux qui souhaitent investir dans plusieurs entreprises du secteur.

L’expertise et la gestion professionnelle

En investissant dans un ETF géré par des professionnels de l'industrie, les investisseurs peuvent bénéficier de l'expertise et de l'expérience de l'équipe de gestion.

Moins de risques règlementaires et de problèmes de sécurité

Les investisseurs peuvent être réticents à investir directement dans les crypto-monnaies en raison des risques associés tels que les risques liés à la règlementation, les problèmes de sécurité.

En investissant dans un ETF basé sur des actions de l'écosystème crypto, et qui plus est UCITS les investisseurs peuvent réduire ces risques. En effet, la directive européenne UCITS impose une solide gestion du risque et des limites d’investissements, et un recours à une banque dépositaire indépendante.

La transparence des actifs sous-jacents

Les ETF sont soumis à une règlementation stricte qui garantit la transparence des actifs sous-jacents et de la composition du portefeuille. Les investisseurs peuvent donc avoir une meilleure compréhension de ce dans quoi ils investissent.

Si l’on doit donner quelques critères de sélection d'un ETF, on peut retenir : la composition du portefeuille (les secteurs retenus), les places de cotation, la disponibilité de l’ETF auprès des diverses plateformes, la méthode de construction du portefeuille ou encore la fréquence de rebalancement.

L’ETF de Melanion Capital : le Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF est un bon exemple. Il investit dans les actions de l’écosystème crypto avec une méthode originale de pondération basée sur la sensibilité historique des actions au Bitcoin.

Plus précisément, l’ETF s’intéresse aux sociétés appartenant aux secteurs suivants : Services financiers autour des cryptos, Minage, Technologie Blockchain; mais également aux sociétés qui détiennent des cryptomonnaies dans leur bilan. L’ETF investit dans les 30 actions dont les variations sont les plus sensibles par rapport aux variations du Bitcoin.

💡 Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Conclusion sur l'achat d'actions de l'industrie Web3

Investir dans les actions de l'écosystème crypto est un moyen de diversifier son portefeuille et de participer à la croissance de l'écosystème. Cette typologie d’investissement a également l’avantage de présenter une clarté règlementaire, ce qui a tendance à rassurer aujourd’hui en l’absence de cadre règlementaire uniformisé clair.

Les investisseurs ont plusieurs options pour investir dans cet écosystème en constante évolution, mais il est pertinent de faire des recherches approfondies et conseillé de consulter un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

Cet article a été rédigé par Cyril Sabbagh, Managing Director chez Melanion Capital et designer du Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.