Après le lancement des ETF Ethereum spot cette semaine, le gestionnaire d’actifs BlackRock a répondu aux questions concernant le lancement d’éventuels ETF crypto. Il n’y voit pas d’intérêt, mentionnant que ses clients sont surtout intéressés par le Bitcoin (BTC).

BlackRock ne proposera pas d’ETF au-delà du Bitcoin et de l’Ether

Le responsable des actifs numériques de BlackRock, Robert Mitchnick, s’exprimait à la conférence Bitcoin 2024 de Nashville hier. Il était interrogé sur l’avenir des ETF de BlackRock, en particulier ceux à venir. Il semblerait que le gestionnaire d’actifs n’ait pas particulièrement prévu d’autre ETF, car il se base sur la demande de ses clients.

« Je dirais que notre clientèle à ce jour, leur intérêt est presque entièrement sur le Bitcoin en premier, et après un peu sur l’ETH… Il y a très peu d’intérêt à ce stade au-delà de ces 2 actifs. »

D’où une conclusion : on ne verra pas d’ETF Solana ou d’autres produits d’investissement de ce type chez le plus grand gestionnaire d’actifs mondial :

« Je ne pense pas que l’on verra une longue liste d’ETF crypto [par BlackRock]. »

Des ETF Solana spot pour le reste de l’écosystème ?

Bien que BlackRock ne se montre pas particulièrement enthousiaste pour de nouvelles catégories d’ETF, ce n’est pas le cas de tout le monde. À commencer par VanEck : le gestionnaire d’actifs a déposé une demande pour des ETF SOL spot en juin dernier. Il avait déjà candidaté pour des ETF BTC et ETH spot.

Solana (SOL) est le candidat le plus probable à d’autres ETF, étant donné la place prédominante que son écosystème a pris ces dernières années. Mais certains pointent en effet du doigt l’attitude des investisseurs institutionnels, qui n’ont pas encore montré d’appétit particulier pour le SOL.

Il fait cependant peu de doutes que des ETF SOL spot existeront à un moment… Mais pas avant un certain temps. Étant donné que VanEck a déposé la première demande en juin dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) n’est pas tenue d’y répondre avant… mars 2025. D’ici là, il est possible qu’une nouvelle personne soit à sa tête, et que les États-Unis aient élu un président « pro-crypto »

Source : Cointelegraph

