« Je suis maximaliste Bitcoin » – Christine Lagarde avoue enfin détenir du BTC

De farouche opposante à fervente adepte du Bitcoin ? Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a surpris en déclarant détenir elle-même des cryptomonnaies, dont du BTC. Une révélation inattendue, qui soulève une question : qu’est-ce qui a bien pu faire évoluer sa position aussi radicalement ?

Christine Lagarde possède des Bitcoins

La présidente de la BCE a été historiquement très critique des cryptomonnaies. En 2023, elle avait ainsi réitéré un positionnement anti-crypto, affirmant avoir déconseillé à son fils d’investir :

« J’ai, comme vous pouvez le constater, une très mauvaise opinion des cryptos. »

Mais les choses semblent avoir changé depuis. Alors que le prix du Bitcoin a atteint un nouveau record absolu en 2025 et que les États-Unis ont constitué une réserve en cryptomonnaies, il semblerait que la présidente de la BCE ait mis de l’eau dans son vin.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Ce qui a fait basculer le point de vue de Christine Lagarde, c’est semble-t-il l’inflation galopante et l’impression monétaire :

« Je ne peux plus soutenir uniquement un système basé sur l’impression monétaire illimitée. »

💡 Consultez notre top 10 des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

C’est une révolution pour la présidente de la BCE, qui affirme ce choix personnel. Dans un entretien récent, elle révèle par ailleurs avoir acheté de la cryptomonnaie, en particulier du Bitcoin :

« Les évolutions réglementaires et sociétales m’ont conduite à investir moi aussi dans la cryptomonnaie [mais] je reste réservée sur certains usages. »

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

« Je suis maximaliste »

Interrogée sur la nature de ses investissements, Christine Lagarde affirme avoir une forte préférence pour le Bitcoin :

« Certains diraient que je suis “maximaliste”. Ce qui est vrai, c’est qu’à mon sens les autres cryptomonnaies sont moins testées et moins susceptibles d’être adoptées à grande échelle que le Bitcoin. »

L’attrait de Christine Lagarde serait-il par ailleurs présent depuis longtemps ? Des internautes affirment avoir retrouvé les traces de discussions de la présidente de la BCE en 2010 sur le forum BitcoinTalk. Elle aurait à l’époque échangé avec… Satoshi Nakamoto lui-même.

💡 Retrouvez notre présentation de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin

Si le revirement de la présidente de la BCE semble donc soudain, il semblerait qu’il y ait peut-être eu des signes annonciateurs. Comme ce tweet, publié dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier, dans lequel Christine Lagarde affirmait : « Bitcoin is peace. Fiat is violence. ». Un tweet humoristique qui a été supprimé depuis.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Vers plus d’ouverture de la BCE aux cryptomonnaies ?

Si le positionnement de Christine Lagarde est strictement personnel, cela augure-t-il cependant de plus d’ouverture au sein de la Banque centrale européenne ? Avec l’arrivée récente de la réglementation MiCA, les cryptomonnaies ont déjà intégré un cadre réglementaire plus clair. On peut alors envisager une intégration de ces dernières dans les réserves de la BCE. C’est en tout cas une éventualité, toujours selon sa présidente :

« Les stablecoins me semblent un usage intéressant, qui pourrait permettre de complémenter notre projet d’euro numérique. Quant au Bitcoin, il pourrait à mon sens avoir un rôle d’ “or numérique”, adapté à constituer un actif de réserve. »

🌐 Dans l’actualité – 7,7 milliards d’euros de déficit pour la Banque de France : « En théorie, ces résultats ne posent pas de problème »

C’est un vrai pas en avant pour Bitcoin, qui pourrait ainsi voir son statut rehaussé au sein de l’Europe. Et si cela vous semble trop beau pour être vrai, peut-être faut-il consulter la date du jour. Poisson d'avril ! 🐟

Le livre de Cryptoast pour tout comprendre aux cryptos

Publicité

Les images de cet article ont été générées à l'aide d'une intelligence artificielle (IA).

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital