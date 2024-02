L’inflation affiche un ralentissement net pour le mois de janvier 2024, avec des prix à la consommation qui ont augmenté de 3,1 % en moyenne sur un an. Mais la situation de l’alimentaire est encore tendue, alors que les négociations entre industriels et distributeurs viennent de s’achever. Quelles seront les tendances de l’année ?

L’inflation ralentit en janvier 2024

3,1 % sur un an : c’est la progression de l’inflation sur un an en janvier 2024, selon les données provisoires publiées par l’Insee. C’est un net ralentissement par rapport à décembre, où l’inflation affichait +3.7 %. Cela est dû au ralentissement sur un an des prix de plusieurs secteurs : l’énergie, l’alimentation et les produits manufacturés. À l’inverse, le tabac et les services ont augmenté en prix :

« Les prix du tabac seraient en forte hausse, tandis que ceux de l’alimentation, des services et de l’énergie augmenteraient légèrement sur un mois. »

Pour comparaison, le taux d’inflation atteignait en janvier 2023 +6 %. L’alimentaire était particulièrement sous tension, avec +13,3 % (contre +5,7 % actuellement). Il faut aussi noter le très net ralentissement de la hausse des produits manufacturés (+0,7 % en janvier).

Évolutions de l’indice des prix à la consommation depuis 2017

Pour rappel, le ministère des Finances comme la Banque de France comptent sur une inflation ramenée sous les 3% au premier trimestre 2024. Un chiffre qu’a confirmé Bruno Le Maire hier, avant la publication des chiffres de l’Insee.

L’alimentation et l’électricité vont continuer à augmenter

Pour autant, le secteur de l’alimentaire cristallise les difficultés, alors que les négociations entre industriels et distributeurs viennent de s’achever. Tendues, elles ont permis de diminuer les prix de certains produits, dont le café, les pâtes, la charcuterie ou les produits d’hygiène. Mais dans l’ensemble, les prix vont continuer d’augmenter, selon le PDG de Système U :

« On a accepté cette hausse, c’est la loi […] il y aura une répercussion. »

Bien que les prix de l’énergie aient baissé, il faudra aussi s’attendre à une augmentation nette ce mois : les tarifs d’électricité repartent en effet à la hausse au 1er février. Il faudra compter sur une augmentation de 8,6 et 9,8 %, due à l’arrêt progressif du « bouclier tarifaire » mis en place ces dernières années.

Si la moyenne annuelle de l’inflation n’atteint donc plus les pics connus en 2022 et 2023, elle reste donc une préoccupation marquée pour bon nombre de Français.

Source : Insee, Ouest-France

