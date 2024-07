France : l’Union européenne pointe du doigt « un déficit excessif »

Dans le sillage d'une dette qui explose depuis 10 ans, le Conseil de l’Union européenne a mis la France en garde sur sa gestion du déficit public. Quel est l'état de la situation actuelle ?

La France enregistre un déficit excessif d’après le Conseil de l’Union européenne

Cette semaine, le Conseil de l’Union européenne a pointé la France du doigt pour sa gestion de la dette publique ainsi que de son déficit public :

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en France en raison du non-respect du critère du déficit.

En ce qui concerne la dette, il est rappelé que celle-ci ne doit pas excéder 60 % du produit international brut (PIB), et 3 % pour ce qui est du déficit.

Ainsi, les données Eurostat montrent que la France dépasse de loin ces plafonds. Et pour cause, là où lesdites données montrent que le déficit s’élèverait à 5,5 % du PIB en 2023, la dette en équivaut à 110 %.

En comparaison, les moyennes de ces 2 valeurs dans l’Union européenne s’élèvent respectivement à 3,5 % et 81,7 %. À propos de la dette, la France se place d’ailleurs sur le podium des moins bons élèves, derrière la Grèce (161,9 %) et Italie (137,3 %).

Malgré une légère baisse attendue d’ici la fin de l’année, le déficit ne devrait toujours pas respecter les critères imposés :

« Selon le programme de stabilité de la France, le déficit public du pays devrait atteindre 5,1 % du PIB en 2024. Les prévisions du printemps 2024 de la Commission indiquent un déficit de 5,3 % du PIB, soit un déficit qui sera supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité et qui n’en sera pas proche. »

Face à ce constat, notre pays a donc jusqu’au 20 septembre prochain pour présenter un « plan budgétaire et structurel national à moyen terme ».

Une dette qui explose en 10 ans

Au dernier trimestre de 2023, la dette du gouvernement était estimée à 3 100 milliards de dollars, soit une hausse continue sur les 10 dernières années. En effet, celle-ci a augmenté d’environ 1 000 milliards de dollars sur la période étudiée et la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accélérer une tendance existante :

Figure 1 : Évolution de la dette française sur 10 ans

Bien entendu, le contrecoup de cela a été une accélération de l’inflation, et même si cette course haussière a réduit depuis 2022, elle était toujours de 2,1 % sur un an en juin dernier :

Figure 2 : Évolution de l’inflation en France sur 10 ans

Tandis que les récentes élections législatives n’ont offert une majorité claire à aucune force politique, il s’agira d’en voir l’impact sur l’économie du pays à l’issue des 3 années à venir.

Sources : UE, Trading Economics

