Les cryptomonnaies pourraient être un « antidote à l’inflation », selon le PDG de Coinbase Brian Armstrong

Bitcoin (BTC) en soutien des économies des particuliers ? C’est le futur évoqué par le PDG de Coinbase Brian Armstrong, qui voit dans les cryptomonnaies un vrai « antidote à l’inflation ». Qu’envisage-t-il ?

Les cryptomonnaies contre l’inflation et la dépréciation des monnaies fiat

Le PDG de Coinbase a fait part de ses réflexions dans une longue publication sur X. Brian Armstrong prend une position résolument occidentale, puisqu’il estime que le Bitcoin pourrait être la clé pour « étendre la civilisation occidentale ». Il estime que la tendance actuelle à se concentrer sur une seule devise de réserve – le dollar – conduit nécessairement à une augmentation de l’approvisionnement, et donc à dépréciation.

En ce qui concerne les autres devises comme le yuan et l’euro, Brain Armstrong estime qu’elles ne « sont pas des alternatives viables » pour le moment. D’où un besoin de solution alternative :

« Ce que beaucoup de personnes n’ont pas considéré je pense, c’est qu’il y a désormais une alternative avec les cryptomonnaies. »

Selon lui, la population pourrait commencer à échanger des devises fiat contre des crypto-actifs, afin de se prémunir de l’inflation. Cet « antidote » permettrait de disposer de moyens de paiements et de réserves numériques en dehors du système fiat.

Les cryptomonnaies et stablecoins comme compléments du dollar ?

Brian Armstrong estime donc que les cryptomonnaies peuvent être un moyen de « défendre les intérêts sur le long terme des Américains », et de ce qu’il appelle la « civilisation occidentale ». Il estime en effet qu’il est plus approprié de se diriger progressivement vers une cryptomonnaie, plutôt que vers une autre devise. Selon lui, un système basé à la fois sur les cryptomonnaies et les monnaies fiat va s’équilibrer pendant longtemps, et les stablecoins joueront un rôle de pont entre les deux :

« Les stablecoins basés sur le dollar, comme l’USDC, ou les autres coins basés sur le fiat, joueront un rôle majeur pour unifier ces deux mondes. »

Ce n’est bien sûr pas un hasard que Brian Amstrong fasse cette déclaration le jour même où Coinbase sort une fonctionnalité basée sur les stablecoins. Son positionnement montre par ailleurs que quels que soient les idéaux que portent les cryptos - décentralisation et universalisme notamment – les acteurs de l’écosystème sont eux ancrés dans des territoires et des cultures marquées. Cela influence donc nécessairement leurs actions et leur manière de voir l’écosystème.

Source : Brian Armstrong via X

Image : TechCrunch via Flickr (CC-BY)

