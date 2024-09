Coinbase accusé de manipuler le cours du Bitcoin, son PDG dément – Rumeur infondée ou réalité ?

Au début de l'année 2024, les ETF Bitcoin spot ont été approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC). Bien qu'ils ne permettent pas à leurs détenteurs de profiter des avantages de la blockchain, ils ont néanmoins contribué à accroître la liquidité des échanges, portant le cours du Bitcoin à un nouveau sommet de 73 750 dollars.

Cependant, depuis le mois de mars, le prix du BTC a ralenti, enregistrant une correction d'environ 30 %, atteignant 49 200 dollars début du mois d'août. Face à cette stagnation prolongée, certains internautes soupçonnent une manipulation de la part des acteurs impliqués dans les ETF Bitcoin spot.

Il y a quelques jours, des rumeurs de manipulation du cours du Bitcoin par Coinbase ont commencé à circuler. Elles semblent avoir pris naissance dans un tweet, désormais supprimé, publié par une personne sous le pseudonyme de Tyler Durden.

Les accusations de Tyler et les rumeurs qui ont suivi suggèrent que Coinbase émettrait des reconnaissances de dettes, ou « I owe you » (IOU) en anglais. Selon cette rumeur, les Bitcoins conservés par Coinbase pour le compte des émetteurs d'ETF ne seraient pas réellement détenus, mais seulement représentés par une dette.

Bien que les réserves fractionnées soient monnaie courante dans la finance traditionnelle, le contexte est bien différent avec le BTC. La transparence de la blockchain Bitcoin permet en effet de suivre en détail les transactions et les adresses. Les adresses associées aux ETF Bitcoin spot gérées par Coinbase sont d'ailleurs visibles sur Arkhame Intelligence, confirmant que les fonds sont bien présents.

Si Coinbase émettait réellement des IOU, cela réduirait la pression acheteuse sur le marché du Bitcoin, facilitant ainsi la baisse de son prix.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a répondu aux rumeurs en affirmant que les comptes de l'entreprise faisaient l'objet d'audits rigoureux.

