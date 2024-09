BlackRock exige des retraits en 12 heures pour son ETF Bitcoin suite aux inquiétudes sur les réserves de Coinbase

En réaction aux préoccupations sur les réserves détenues par Coinbase, BlackRock a déposé un amendement exigeant des retraits de Bitcoin dans un délai de 12 heures. Cette initiative vise à apaiser les craintes des investisseurs et rendre le processus de remboursement des fonds plus fiable.

Des rumeurs qui mettent Coinbase en difficulté

Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis gèrent désormais plus de 930 000 BTC, soit près de 60 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 50 % des BTC détenus dans ces nouveaux produits financiers depuis le début de l'année, en tenant compte du fait que le GBTC gérait près de 620 000 BTC avant sa conversion en ETF spot.

En plus du fait que l'utilisation des ETF Bitcoin spot aille à l'encontre de l'idée initiale du BTC, leur concentration, avec Coinbase comme dépositaire principal, constitue une faiblesse pour l'écosystème. En cas de piratage ou de perte de fonds par la plateforme, cela pourrait entraîner une chute importante des cours.

Il y a une semaine, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, accusant Coinbase de manipuler le cours du Bitcoin. Ces accusations, formulées par un utilisateur sous le pseudonyme Tyler Durden, prétendaient que Coinbase émettait des reconnaissances de dette (IOU) pour les Bitcoins détenus au nom des émetteurs d'ETF.

En réaction à ces allégations, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a vigoureusement démenti, soulignant que les comptes de l'entreprise sont régulièrement audités par Deloitte. Toutefois, certains sceptiques ont rétorqué en comparant cette situation à celle de Lehman Brothers et FTX, qui, malgré des audits, se sont effondrées.

BlackRock réagit aux rumeurs concernant les réserves de Coinbase

En réaction, BlackRock, le 1er gestionnaire d'actifs au monde et responsable de l'IBIT, l'ETF Bitcoin spot avec le plus de BTC sous gestion, a récemment déposé un amendement auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC), exigeant que les retraits de fonds soient effectués dans un délai de 12 heures après la demande.

L'amendement de BlackRock stipule :

« Sous réserve de la confirmation du solde minimum requis ci-dessus, Coinbase Custody devra traiter un retrait d'actifs numériques depuis le compte de dépôt vers une adresse de blockchain publique dans un délai de 12 heures après avoir reçu une instruction du client ou des représentants autorisés du client. »

Aujourd'hui, Coinbase est perçue comme une entreprise « too big to fail », gérant plus de 2 millions de Bitcoins, soit près de 130 milliards de dollars, dont environ 44 milliards pour les émetteurs d'ETF Bitcoin spot, et détenant un total de 270 milliards de dollars d'actifs pour ses clients particuliers.

Répartition des Bitcoins détenus par Coinbase

Un effondrement ou un piratage de Coinbase aurait des conséquences considérables sur l'écosystème des cryptomonnaies, risquant de bloquer des fonds pendant une longue période, comme cela a été le cas avec FTX, dont les fonds sont toujours gelés près de 2 ans après, ou encore Mt. Gox, dont les fonds n'ont commencé à être redistribués que cette année, soit 10 ans plus tard.

