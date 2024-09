La plus grande banque dépositaire des États-Unis obtient une autorisation controversée de la SEC pour la garde de cryptomonnaies

La plus grande banque dépositaire des États-Unis, BNY Mellon, a récemment obtenu une approbation controversée de la SEC pour échapper à certaines règles strictes de comptabilisation des actifs numériques. Cette exemption permet à la banque d’étendre ses services de garde de cryptomonnaies plus facilement, suscitant des réactions mitigées dans l’industrie financière.

La BNY Mellon adopte elle aussi les cryptomonnaies avec l'aide de la SEC

L'année 2024 a clairement marqué l'adoption de Bitcoin par les acteurs de la finance traditionnelle. Cela a commencé par l'approbation des ETF Bitcoin spot au mois de janvier, suivi par l'intégration de parts d'ETF Bitcoin dans les fonds de diverses institutions financières, comme l'État du Michigan, et même par l'acceptation des paiements administratifs en Louisiane.

Dans ce contexte, l'adoption des cryptomonnaies continue de progresser, avec plusieurs études montrant une hausse de leur détention. Par exemple, selon une enquête de Gemini, 18 % des Français possèderaient désormais des cryptomonnaies.

Un nouvel acteur de la finance traditionnelle fait parler de lui dans le monde des cryptomonnaies : la Bank of New York Mellon, 1ère banque dépositaire des États-Unis, avec près de 50 000 milliards de dollars d'actifs conservés pour ses clients et plus de 2 000 milliards d'actifs sous gestion.

Au mois d'octobre 2022, BNY Mellon avait lancé un service de garde pour Bitcoin et Ether. Suite à l'approbation du régulateur financier de New York, elle était devenue la 1ère grande banque étatsunienne à offrir à la fois des services financiers traditionnels et numériques.

Récemment, BNY Mellon a obtenu une exemption de la SEC pour éviter les règles strictes du SAB 121 sur la garde des cryptomonnaies, facilitant ainsi l'expansion de ses services institutionnels, ce qui a suscité la controverse dans l'écosystème.

Une licence obtenue de manière controversée par la BNY Mellon

Le SAB 121 (Staff Accounting Bulletin 121) est une directive comptable émise par la SEC pour encadrer les entreprises offrant des services de garde de cryptomonnaies.

Elle exige que les actifs numériques détenus pour le compte des clients soient inscrits au bilan de l'entreprise comme un actif, avec une dette correspondante. Ainsi, les entreprises doivent enregistrer ces actifs comme les leurs, bien qu'ils appartiennent techniquement aux clients.

Ce double enregistrement comptable vise à protéger les investisseurs en cas de pertes ou de faillite de l'entreprise. Bien que conçu pour améliorer la transparence et la sécurité, le SAB 121 a été critiqué pour sa lourdeur et son impact sur la gestion comptable des entreprises crypto.

En réaction, le président Cyrus Western de l'État du Wyoming a pris la parole, soulignant que les plateformes d'échange ont fait des efforts considérables pour se conformer à cette régulation, investissant des sommes importantes. Le fait que BNY Mellon obtienne une autorisation de la SEC sans se conformer au SAB 121 montre clairement, selon lui, « qu'il y a un favori dans le jeu ».

Sources : SEC, BNY, Unchained

