18 % des Français détiennent des cryptomonnaies et 30 % en ont déjà possédé, selon une étude de Gemini

Selon une étude récente de la plateforme d'échange Gemini, 18 % des Français détiennent aujourd'hui des cryptomonnaies, tandis que 30 % en ont déjà possédé. Ces chiffres montrent une adoption croissante des actifs numériques en France, malgré les fluctuations des marchés et les débats sur leur réglementation.

Le nombre d'utilisateurs de Bitcoin et des cryptomonnaies augmentent

Depuis sa création, l'adoption de Bitcoin et le nombre de ses détenteurs n'ont cessé de croître. Portés par la médiatisation de Bitcoin et des autres cryptomonnaies lors des marchés haussiers, de nombreux investisseurs rejoignent l'écosystème dans l'espoir de réaliser des gains, avant d'être finalement séduits par l'essence même de Bitcoin et de continuer à l'utiliser.

Or, une étude récente menée par la Réserve fédérale (FED) de Philadelphie a révélé que l'adoption des cryptomonnaies ne suivait pas nécessairement l'augmentation de leur prix, soulignant une baisse du nombre d'utilisateurs aux États-Unis alors que le cours du BTC est en forte hausse depuis près de 2 ans.

Une étude menée par la plateforme d'échange Gemini semble contredire les conclusions de l'étude de la FED. Gemini aurait interrogé 6 000 adultes en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour, et révèle que l'adoption de Bitcoin et des cryptomonnaies est en nette augmentation depuis 2022.

En France, le taux d'adoption serait passé de 16 % en 2022 à 18 % aujourd'hui, tandis que le nombre d'anciens détenteurs a augmenté de 8 % à 12 %, portant ainsi à 30 % la proportion de Français ayant déjà utilisé des cryptomonnaies.

Possession de cryptomonnaies par pays

Aux États-Unis, l'adoption serait passée de 20 % à 21 % sur la même période, avec une hausse du nombre d'anciens détenteurs, qui est passé de 5 % à 14 %.

Au Royaume-Uni, le taux d'adoption est resté stable à 18 % en 2022 et 2024, mais le nombre d'anciens détenteurs a augmenté de 6 points, passant de 8 % à 14 %.

Fait surprenant, le taux d'adoption a baissé à Singapour, passant de 30 % à 26 %, mais le nombre d'anciens détenteurs a progressé de 5 points, ce qui porte à 42 % la proportion de personnes ayant détenu des cryptomonnaies par le passé.

Les autres révélations de l'étude de Gemini concernant les cryptomonnaies en France

Bien qu'il existe quelques différences entre les pays, on remarque que le taux d'adoption et le comportement des investisseurs en France sont relativement similaires à ceux des 3 autres pays étudiés par Gemini.

Voici une sélection de statistiques intéressantes concernant la France :

26 % des investisseurs ont vendu leurs cryptomonnaies après avoir perdu de l'argent ;

; 22 % des anciens investisseurs se disent prêts à réinvestir dans le futur, 49 % hésitent, et 29 % n'envisagent pas de réinvestir ;

70 % pensent que le BTC et l'ETH continueront à prendre de la valeur dans les 5 prochaines années, contre 32 % chez les anciens détenteurs ;

56 % estiment qu'une plus grande surveillance gouvernementale de l'industrie des cryptomonnaies serait positive, car elle protégerait les consommateurs des acteurs malveillants, contre 38 % chez les anciens détenteurs ;

car elle protégerait les consommateurs des acteurs malveillants, contre 38 % chez les anciens détenteurs ; 63 % pensent que, d'ici 10 ans, de nombreuses entreprises accepteront le BTC, l'ETH ou les stablecoins comme moyen de paiement, contre 35 % des anciens détenteurs ;

58 % se sentent à l'aise d'investir au moins 5 % de leur patrimoine dans les cryptomonnaies , contre 28 % chez les anciens détenteurs ;

, contre 28 % chez les anciens détenteurs ; 65 % des détenteurs en 2024 sont des hommes, contre 55 % en 2022.

Source : Gemini

