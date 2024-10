L'exchange crypto Gemini quitte le Canada à son tour - Qu'est-ce qui attend les clients ?

Cette semaine, Gemini a annoncé à ses clients son départ prochain du Canada. Bien que l'exchange de cryptomonnaies ait tenu plus longtemps que certains de ses concurrents, ce départ s'ajoute à la liste des acteurs ayant choisi de quitter cette juridiction.

Gemini fermera ses portes au Canada d’ici la fin de l’année

Lundi, les clients de Gemini basés au Canada ont reçu un mail les informant de la fermeture prochaine de leur compte. Et pour cause, l’exchange de cryptomonnaies va fermer ses portes dans le pays, et ce, à compter du 31 décembre prochain :

À partir du 31 décembre 2024, Gemini fermera tous les comptes clients au Canada, à quelques exceptions près. En conséquence, nous allons fermer votre compte Gemini. Nous vous contactons pour vous informer que vous aurez 90 jours, à compter du 30 septembre 2024, pour retirer vos actifs de la plateforme Gemini. Veuillez retirer vos actifs avant le 31 décembre 2024, car Gemini fermera votre compte après cette date.

💡 Comment stocker vos cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

Outre leurs cryptommaies présentes sur leurs comptes, les clients canadiens de Gemini disposent de 3 mois également pour retirer leur monnaie fiat. Notons par ailleurs que ledit mail ne précise pas quelles seront les exceptions mentionnées.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Un pays boudé par les exchanges de cryptomonnaies

Sur X ou sur son blog, l’exchange n’a pas commenté la situation ni justifié son choix, pour le moment. Néanmoins, ce n’est pas la première plateforme à avoir quitté le pays ces dernières années. En effet, la régulation restrictive du Canada envers les cryptomonnaies a déjà mené au départ d’acteurs comme Binance, Bybit, dYdX ou bien OKX.

Ainsi, Gemini aura tenu un à deux ans de plus que ses concurrents dans cette juridiction. Notons aussi que si certaines plateformes sont toujours actives, elles ont toutefois dû avoir recours à quelques choix stratégiques. C’est notamment le cas de Kraken, qui a tourné le dos à l’USDT, au DAI, au WBTC, au WETH et au WAXL l’année dernière.

👉 Dans l’actualité également — FTX : 230 millions de dollars iront aux actionnaires — La grogne des ex-utilisateurs monte

En parallèle, Genimi dispose de près de 6,8 milliards de dollars de cryptomonnaies sous gestion lors de l’écriture de ces lignes, selon les données d’Arkham.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.