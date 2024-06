Les jumeaux Winklevoss donnent 2 millions de dollars à Donald Trump pour financer sa campagne

Tyler et Cameron Winklevoss, les deux entrepreneurs à la tête de l’exchange de cryptomonnaies Gemini, ont annoncé jeudi soir avoir donné 1 million de dollars de Bitcoin (BTC) chacun à l’ancien président et candidat Donald Trump. À travers ce geste, les jumeaux affirment leur soutien au milliardaire dans sa course à la Maison-Blanche face à Joe Biden.

Sur X, Tyler Winklevos a publié un long message au travers duquel il s’est montré particulièrement critique envers l’actuel gouvernement en place. Ainsi, l’intéressé n’hésite pas à utiliser le champ lexical de la guerre pour qualifier la politique menée par l’administration Biden, allant même jusqu’à parler de la « militarisation de la Securities and Exchange Commission (SEC) » :

I just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November. Here’s why:

Over the past few years, the Biden Administration has openly declared war against crypto. It has weaponized multiple government agencies to bully, harass, and… pic.twitter.com/qOQSpmanBR

— Tyler Winklevoss (@tyler) June 20, 2024