dYdX lance sa v5 sur mainnet : quelles sont les nouveautés pour la plateforme de trading crypto ?

dYdX, leader du trading décentralisé de produits dérivés, a lancé sa version 5 sur mainnet suite à un vote de sa DAO. Entre ajout de marchés et de marge isolée, LP Vaults ou encore optimisation globale des performances du protocole, découvrez les principales nouveautés de dYdX v5.

La plateforme de trading décentralisée dYdX dévoile sa v5

dYdX, leader dans le secteur du trading décentralisé de produits dérivés, a annoncé le déploiement de sa v5 sur mainnet.

Ce déploiement fait suite à un vote au sein de l'organisation autonome décentralisée (DAO) de dYdX, lequel avait récolté plus de 98 % de voix favorables lors de sa finalisation en date du 3 juin. Aujourd'hui, la v5 de dYdX est fonctionnelle et opérationnelle sur mainnet.

Une mise à jour qui vient principalement ajouter de nouvelles fonctionnalités de trading au protocole décentralisé. Parmi ces dernières, notons l'ajout du trading avec marge isolée (isolated margin) qui vient ajouter une couche de flexibilité supplémentaire à dYdX.

Effectivement, jusqu'ici, dYdX reposait sur un système de marge croisée (cross margin) dans lequel chaque marché dépendait de pools communes du même fonds d'assurance. Désormais, grâce à l'introduction de sa v5, dYdX permet à chaque marché de fonctionner en vase clos, limitant les risques induits sur la globalité des marchés.

Les traders peuvent désormais utiliser la Marge Isolée, confinant les garanties à des positions spécifiques pour une gestion améliorée des risques et des garanties. Cela marque une évolution significative par rapport au système actuel de marge croisée, où les exigences de garanties pour une position sont influencées par les mouvements de prix d'autres positions. Avec les Marchés et la Marge Isolés, des centaines de nouveaux marchés pourraient être créés et échangés sur la chaîne dYdX. Communiqué de dYdX

Comme le souligne dYdX dans son communiqué, l'ajout de marchés isolés et de la marge isolée vient ouvrir la voie à 800 nouveaux marchés potentiels sur la plateforme de trading crypto. Comme toujours, l'ajout de nouveaux marchés sera soumis à un vote au sein de la DAO de dYdX conformément au vœu de décentralisation du protocole.

D'autres fonctionnalités innovantes pour simplifier le trading

Au-delà de l'ajout des marchés et marges isolées, dYdX innove en ajoutant les « LP Vaults » à sa plateforme de trading. Concrètement, les LP Vaults permettent aux utilisateurs de dYdX de mettre en place des stratégies autour de leurs liquidités de manière automatisée.

Plus précisément, en déposant simplement des USDC dans leurs LP Vaults, les traders peuvent désormais allouer des liquidités à différents marchés des 2 côtés du carnet d'ordres. Notons que cette fonctionnalité est permissionless et non custodiale.

Afin d'élargir le champ de ses possibilités, dYdX a également intégré Slinky Sidecar de Skip Protocol (pour ses oracles) ainsi que Raydium, le principal exchange décentralisé (DEX), à la dYdX Chain.

D'autres améliorations telles que l'annulation d'ordres simultanée ou l'amélioration globale de la fluidité de la plateforme de trading ont également été implémentées pour une expérience utilisateur améliorée.

